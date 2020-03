Desde que el abuelo paterno se ausentó cuando mi madre y mi tía eran pequeñas se inició tal vez en mi familia la tradición de las mujeres que siempre hemos sido mayoría. Tengo tres hermanas, crecimos con una madre valiente que en algún momento tuvo que enfrentarse al mundo sola, sacarnos adelante trabajando día y noche y particularmente ingeniándoselas para no fracturar mi mundo de inocencia cuando ahora sé que el de ella estaba completamente roto y, aun así, jamás faltó a su trabajo, la vi llorar una sola vez y esa sola vez me hizo entender que no quería perderla nunca porque ella era finalmente la fuerza de la familia y la mía propia.

No estoy confundiendo el Día Internacional de la Mujer con el Día de la Madre, pero para mí que por supuesto admiro a muchas mujeres, que leo especialmente libros dedicados desde la ficción, biografías, investigaciones o históricos sobre mujeres que trascendieron y gracias a su lucha hoy tenemos una realidad diferente, no puedo dejar de pensar en ella, y a su vez en miles de mujeres sin las cuales y sin su lucha cotidiana incansable nuestro presente no sería el mismo. Su ejemplo en mi familia ha sido y es más fuerte que el de los hombres, y sin embargo, sin narrarles mis fracasos sentimentales, e incluso en ellos, puedo decir que en mi vida hay hombres aliados, como los hay en todas las historias de familia o personales de cualquier mujer.

Tal vez por eso, cuando comenzó a trascender que el 9 de marzo sería particularmente diferente debido al movimiento “El 9 ninguna se mueve”, “UnDíaSinNosotras”, comencé a leer más, escuchar opiniones de otras mujeres y reflexionar sobre lo que yo misma pienso al respecto. La verdad es que en este preciso momento aún no lo tengo claro y por lo tanto solo puedo decir que si la mayoría se une yo lo haré también.

En primera instancia decidí que mi hijo no iría a clases, como forma de demostrar la ausencia también de los varones a quienes sus madres o, en su caso, sus tías o abuelas llevan a la escuela. Pero decidieron cancelarlas e invisibilizar de alguna manera esa forma de manifestación. También pensé en mis alumnos de la clase de ese día, pero ellos ya estaban organizados para apoyarnos totalmente.

Finalmente pienso en qué sucederá con las mujeres que viven de su trabajo del día, quienes no reciben un sueldo o a quienes no les repercutirá únicamente en un descuento. En las que solas mantienen a su familia, como mi madre alguna vez en su vida, en las mujeres cotidianas, que no cuentan con el respaldo de nadie. Algunas mujeres no transforman el mundo, pero sí nuestras pequeñas y cotidianas realidades, y muchas veces son las más violentadas y vulnerables; por eso, que todo sea especialmente por ellas.