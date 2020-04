La comunidad literaria en estos días de confinamiento tiene una fuerte presencia a través de las redes sociales, desde donde nos hacen notar que no se trata de leer los montones de libros que nunca hemos leído, sino de compartir algo fundamental para los seres humanos: la palabra. Y ¿quién mejor que los escritores?

Siempre he tenido la imagen del escritor como un artesano, un tejedor de palabras que une delicada y cuidadosamente cada una, elige la adecuada, la más exacta, para al final dejar una pieza única e irrepetible que transmita al lector y logre trastocar las emociones, los recuerdos, la memoria, y todo eso de lo que estamos hechos los seres humanos.

Al escritor, como en el cuento “El rey burgués”, de Rubén Darío, se le confina al olvido porque en apariencia su oficio no es utilitario, no es redituable; pero en situaciones como ésta, donde no es el dinero, es la salud y la vida lo primordial, han emergido los artistas, y los escritores, para recordarle al hombre que sin ellos este mundo sería gris, opaco, triste, como el final del cuento de Darío, donde el pobre poeta muere de frío y de hambre: “¡Cuánto calienta el alma una frase!”.

Por eso hay que decir también gracias a los artistas, a los escritores, por su generosidad y su tiempo, pero, sobre todo, por usar su talento para llegar a lo más preciado que son los lectores. Las iniciativas han sido muy interesantes y diversas, como la de Guillermo Arriaga, quien realizó la presentación de su libro “Salvar el fuego” desde su cuenta de Twitter, advirtiendo que había hecho una apuesta con un futbolero, quien le dijo que jamás una presentación de libro podría llegar al número de espectadores de un partido estelar; pues, para sorpresa del aficionado al futbol, Arriaga lo logró. También varias editoriales han abierto contenido gratuito para descarga o foros de charlas con algunos autores.

Los escritores yucatecos no son la excepción, esta comunidad literaria tan diversa, pero tan solidaria, está también en las redes sociales compartiendo videos con lecturas de su obra o de textos breves y recomendando libros, así como poniendo a disposición enlaces para leer sus obras o, algunos otros, compartiendo enlaces para descargar libros; en fin, son muchos y me encantaría mencionarlos a todos, pero la brevedad de este espacio me obligaría a dejar fuera a algunos y yo prefiero decirles que en estos momentos es cuando todos necesitamos mucho más de la literatura; ojalá no se nos olvide que a quienes tenemos la fortuna de estar sanos, en nuestras casas, un libro nos acompañó y nos hizo más leve esta espera, pues, como dice Rosa Montero, “son un antídoto para el dolor, un calmante para la desesperación, un excitante para el aburrimiento”, pero finalmente producto del trabajo del escritor, y no hay que dejarlos, cuando esto pase, una vez más relegados en el olvido.