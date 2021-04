El que la lectura y todo lo vinculado a esta práctica social haya ido cobrando un auge visible y palpable en Yucatán en la última década, se debe en gran medida a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) que permitió, desde su primera edición, congregar a editoriales y escritores locales, nacionales e internacionales, pero, sobre todo, a las y los lectores de todas las edades.

La tradición de las ferias de libros ha permitido demostrar que ofrecen mucho más que su venta, y que incluso los asistentes no acuden como primer motivo para comprar, aunque sí para mirar la oferta editorial que se presenta, pero lo que más mueve a los visitantes son las actividadesque permiten no sólo asistir a presentaciones de libros, charlas, talleres o académicas, sino de otra índole o disciplinas artísticas como exposiciones, conciertos, etc.

Esto se debe a que la lectura, aunque se asocie con un acto individual y solitario, en la realidad no lo es del todo; Néstor García Canclini dice acertadamente que “el gozo de la lectura está asociado a la convivencia y el intercambio social” y esto por supuesto, sustentado por los estudios de la sociología de la lectura que confirman el sentido social de leer.

Desafortunadamente la pandemia nos quitó el año pasado la posibilidad de la Filey 2020, y ante el panorama complicado que todo esto conlleva para eventos de esta naturaleza, en 2021 la Universidad Autónoma de Yucatán optó por la edición virtual, y también muy acertadamente por el Mtro. Enrique Martín Briceño para dirigirla.

Ya dio inicio a través de la plataforma www.filey. org desde donde se podrán seguir las actividades del interesante programa de esta edición que tiene como país invitado nada menos que a Argentina, y que contará con algunos escritores como Mariana Enriquez, Margo Glantz, Leonardo Padura, Ida Vitale, Carmen Boullosa, Mario Bellatin, entre muchos otros.

Aunque por supuesto esta feria no será lo mismo, porque los lectores, los visitantes de la feria, aislados cada uno desde sus casas, no podremos ser visibles, se extrañará el encuentro entre los pasillos y los salones, las pláticas que se prolongan y el intercambio de recomendaciones, la compañía, en fin, se valora el esfuerzo de todo el equipo que conforma la Filey para sacar una edición virtual que no es nada fácil y conlleva muchos otros retos, pero sin duda es visible que lo que da vida a una feria no son los libros ni los nombres destacados de escritores, son los asistentes, los lectores.

Sin embargo, no dejen de visitar los stands virtuales donde las editoriales, instituciones y universidades presentan contenidos muy interesantes. El de Argentina, por ejemplo, nos ofrece la exposición virtual “Quino por siempre”; pero visiten todos, el de Sedeculta, claro, y disfruten el recorrido virtual desde sus pantallas. Deseamos con mucho fervor que el próximo año volvamos a encontrarnos en los pasillos y a saludarnos entre libros, que la lectura nos acerque nuevamente.