Las palabras nos abandonan cuando la tristeza se instala en el corazón. No es fácil escribir en esta ocasión esta columna cuando sé que quien confió en mí para hacerla hace ya cinco años ya no la va a leer antes de que sea publicada. Don Martiniano, nuestro editor de El poder de la pluma, mi maestro, mi colega, mi amigo ya no me va a responder el correo de envío como lo hizo siempre.

Yo no tengo palabras para despedirlo, primero porque todo lo que tenía por decirle tuve la fortuna de decírselo en vida y él a mí también, y segundo, porque estoy convencida que no es una despedida, que hacia donde sea que trascendemos después de esta vida física hay otro momento u otra forma en que nos volveremos a encontrar.

La única palabra que quiere estar conmigo hoy es gratitud, pero le queda corta para decir lo que le tuve y le tendré por siempre, sobre todo a él experto en el origen y significados de las palabras que contaba con una gran pasión que sólo, por supuesto, un periodista de la talla de don Martiniano podía tener, ¿quién mejor que él sabía del poder de las palabras capaces de construir un paraíso o un infierno entero en nuestro interior?

Aquí los pájaros siguen cantando, don Martiniano, como en el poema “El viaje definitivo” de Juan Ramón Jiménez: “…Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando”; y los periódicos siguen saliendo cada día, los libros siguen inmóviles pacientes esperando a sus lectores, el tiempo sigue transcurriendo normal, aunque tengo la impresión que en estos días fue un poco más lento, y las personas siguen yendo y viniendo de nuestras vidas, las que se van como usted antes de tiempo dejándonos más solos y más tristes con su partida, y los que por voluntad propia se alejan. Y así, aquí casi todo sigue igual, si no fuera porque muchas cosas no volverán a ser las mismas sin usted.

Nos deja un legado que espero las nuevas generaciones sepan valorar, en toda su trayectoria y en su caminar del día al día, como es al fin la vida del reportero y del periodista, hay mucho todavía por decir y mucho que aprenderle.

Lamento don Martiniano que en esta ocasión me abandonaran las palabras, yo creo que se fueron a acompañarle un rato, a guiarle en el camino que está siguiendo como sus fieles soldaderas que fueron siempre; entonces usted y los que me hacen el gran favor de leerme entenderán porqué en esta ocasión a esta columna les falta espíritu a mis palabras.

No sé todavía a dónde ir a decirle hasta pronto, mientras tanto se lo digo aquí con la promesa de que seguiré escribiendo nada más para seguirle recordando, porque me dijo un día “no dejes de hacerlo” y porque no tengo otra forma de rendirle un homenaje y agradecerle por tanto apoyo y tanto amor que me dio en la vida. Usted se fue y me dejó sin palabras el saber de su partida.