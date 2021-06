Úsalo para probar que las estrellas/ siempre fueron lo que sabíamos/ que eran: las heridas/ de cada/ palabra mal disparada OceanVoung

Dicen que Emily Dickinson escribió alguna vez “las estrellas no son hereditarias”, y de la tinta usada del siglo XIX a la de las imprentas del XX y las pantallas del XXI, como el resto de sus poemas, se siguen replicando; las palabras sí se heredan. Tan es cierto que, el joven escritor vietnamitaamericano OceanVoung las coloca de epígrafe en su poema “A mi padre/A mi futuro hijo” incluido en su poemario “Cielo nocturno con heridas de fuego” (Ed. Vaso Roto), y al que posteriormente le seguirá la publicación de su primera novela, con un título extraordinario: “En la tierra somos fugazmente grandiosos” (Ed. Anagrama).

Si no me detengo aquí a narrarles de qué va la novela es porque los libros que me impactan tanto me son difíciles de comentar y también por la prudencia de no estropear su fuerza y fascinación, como la tiene éste que desde el título ya nos arroja los primeros indicios de lo que vendrá. Es una extensa carta dirigida a su madre analfabeta, que por supuesto jamás leerá, es una serie de confesiones en forma de prosa poética, ensayo y autoficción, es también una catarsis; fotografías de su país y de la infancia; del despertar de los sentimientos homosexuales en la adolescencia; de la figura del padre, pero aún más de la madre y la abuela y del gran amor hacia Trevor: “un nombre que es como un motor que arranca en mitad de la noche”. Es un libro bellísimo hablando de la violencia y de las pérdidas desde la mirada del niño y del adolescente “Perro pequeño”, desde su dolor y su pasado, tan suyo, tan nuestro, tan de todos.

Cuando la solitaria Dickinson escribía y Voung y otros lo hacen hay un impulso que nace entre la mente, los recuerdos y los latidos del corazón para materializarse en palabras y el escritor se convierte en tinta. Somos fugazmente grandiosos, cualquiera que sea nuestra historia, somos lo mismo que dura un cigarro para terminar igual convertidos en ceniza, y a veces actuamos como si lo fugaz fuera eterno y sólo la escritura lo es: “y recuerdo cómo la ceniza acabó por endurecerse y volverse tinta en una página en blanco”.

Eternos los que escriben, fugaces los que leen y sus vidas transcurren entre páginas de libros; yo también, siendo de los segundos y parafraseando a Voung, pienso que todos alguna vez sólo seremos un simple punto negro en una hoja radiante, y reducidos a ceniza en una página que, como refugio nos contenga parpadeando en la memoria de alguien, como las estrellas y las palabras.