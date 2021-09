“Poeta chileno” (Ed. Anagrama) de Alejandro Zambra es una de las 5 novelas finalistas del IV Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa que otorgan la Cátedra Mario Vargas Llosa y la Fundación Universidad de Guadalajara. Destaco a Zambra porque me parece merecidísimo estar entre los finalistas, justo con esta novela, la mejor para mí hasta ahora del autor.

Irene Vallejo en su hermoso libro “El infinito en un junco” (Ed. Siruela) refiere la idea del escritor Vasco Pratolini de que la literatura “consiste en hacer ejercicios de caligrafía sobre la piel” y que los libros son, finalmente, “cuerpos habitados por las palabras, pensamientos tatuados en la piel”. De esta bella imagen sobre la página como la piel del libro, y las palabras como sus habitantes también puede continuarse esta idea para esas palabras que dejan huella, que vibran mientras leemos, hacen revuelo en nuestra mente y nos erizan la piel, todo al mismo tiempo. ¿Qué libro es el que logra trastocar la mente y la piel de un lector?, en cada caso, es decir, en cada lector será uno distinto, he ahí el encanto de la literatura.

Zambra es casi siempre una apuesta segura, es de esos autores que no nos defraudan nunca, tendremos siempre los favoritos, los no tantos y el preferido. Ese último es para mí “Poeta chileno”, es una oda a la poesía y al amor. Es la historia de Gonzalo que se enamora desde joven de la poesía y de Carla, y esos dos amores de la adolescencia lo serán para toda su vida, pues estarán presentes de alguna u otra forma y serán los vínculos hacia otros matices del amor; y la forma más bella en que se representa en esta historia es a través de la relación de Gonzalo con Vicente, el hijo de Carla, con quien nace este vínculo padrastrohijastro; palabras horribles que se contraponen a la belleza del sentimiento que surge entre estos dos personajes.

No existe una mejor forma de nombrarlo, sin embargo, el mismo Gonzalo indaga hasta que da con el término que usan los mapuches, chau, que hace alusión al compañero de la madre. Todo esto a consecuencia de un pasaje de la historia donde una cajera del supermercado le pregunta a Gonzalo que va con el pequeño Vicente en el carrito de compras: -Y ustedes, ¿son hermanos?, a lo que él no busca qué responderle y le dice: -No, somos amigos.

Vicente se convierte en adulto a lo largo de la historia, Gonzalo saldrá de las vidas de su madre y él, pero la poesía los unirá por siempre en un lazo inexplicable como de padre e hijo, incluso mucho más fuerte que ese vínculo de sangre inexistente.

Finalmente es en sí, una historia de amor en muchos sentidos. Hay personas y libros que se vuelven caricias y tatuajes, caligrafía invisible, saldrán tal vez de nuestras vidas, pero no de la memoria de los átomos de nuestra piel.