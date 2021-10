Un mundo en la biblioteca de Xocén

Toda biblioteca es un viaje, todo libro un pasaporte sin caducidad Irene Vallejo

Si sólo vemos a las bibliotecas como recintos para resguardar libros es probable que en la actualidad no se aprecie su utilidad e importancia. 2021 es el año Iberoamericano de las bibliotecas, razón tal vez para enfatizar y valorar la labor bibliotecaria que se realiza, en su gran mayoría, en condiciones precarias, sin recursos y, después del largo tiempo cerradas por la pandemia, con deterioro en sus acervos e infraestructura o sin personal para reabrirlas.

Las bibliotecas públicas se enfrentan a un gran reto de cara al regreso a la normalidad. Tan sólo en Yucatán existen 160 bibliotecas públicas que dependen de cada administración municipal que hoy por hoy se encuentran iniciando sus períodos correspondientes y que tienen una tarea importantísima para reabrir, rescatar y darle nueva vida a sus espacios bibliotecarios para ofrecer a los ciudadanos el derecho al acceso a la información y a la cultura y, además, cumplir con la recién publicada Ley General de Bibliotecas.

Si se piensa a las bibliotecas únicamente como espacios obsoletos superados ya por la tecnología, el internet y el poco interés por acudir a consulta o búsqueda de información como fuera antaño una de sus principales funciones, se cree entonces erróneamente que no son necesarias o que aún pueden esperar y permanecer cerradas. Pero las bibliotecas tienen una función mucho más allá y es gracias al personal bibliotecario, casi siempre desapercibido ante las miradas que hoy se fijan más en banalidades con las que nos inundan las redes sociales.

Natalio Noh Kú, oriundo de Xocén, Valladolid, lleva más de 23 años laborando en la biblioteca “Víctor Flores Olea” de su comunidad, dice que entrar a la biblioteca es entrar a otro mundo y no hay mejor manera de describirlo, y es que su mundo es un espacio pequeño, pero impecable, con un acervo clasificado a la perfección con carteles que motivan a los usuarios a leer y buscar libros específicos. Natalio es conocido como bibliotecario en su comunidad, pero es más que eso, porque le ha entregado su vida y su corazón a ese mundo al que invita a toda su comunidad a entrar, porque ve a “la lectura como un acto solidario y no solitario” (Eliana Yunes). Los pocos o muchos libros no hacen a una biblioteca, la hacen los bibliotecarios como él que con gran pasión le da vida a ese otro mundo que existe entre cuatro paredes.

Natalio es una de tantas historias de éxito bibliotecario en nuestro país, razón por la cual representará a México en el Congreso del Año Iberoamericano de las Bibliotecas (19, 20 y 21 de octubre/ Transmisión en Facebook Iberbibliotecas); qué orgullo y alegría que las miradas del mundo podrán entrar a mirar su mundo, ese que se multiplicaría si en cada biblioteca pública municipal se pone el mismo interés para abrirle las puertas a otros mundos posibles a la comunidad.