Pasajeros del primer vagón: SITEM

Tuve hambre y frío, sentí que ningún fuego, ningún abrazo me calentarían, pero sé que si un solo hombre lucha y no se deja morir, la vida vale la pena “El tren pasa primero” de Elena Poniatowska

Creo que toda lucha sindical nace como una chispa en el corazón de la mujer o el hombre que no tolera las injusticias; cuando esa chispa es compartida y esos hombres y mujeres se reconocen y actúan por el bien común, la chispa se vuelve llama que se expande y forma un fuego al que hay que mantener vivo, es un fuego que alumbra y cobija a todos, nunca a unos cuantos o a uno solo.

Es una lástima que en la actualidad el sindicalismo tenga poca credibilidad y parezca una institución caduca y corrompida. En muchos casos lo es, dejó de seguir los principios básicos y sus líderes de responder a la base trabajadora por seguir intereses personales y ambición por el poder. La historia de los líderes vitalicios e inamovibles es amplia en este país, sobre todo los que vinieron después del derrocamiento de Demetrio Vallejo, el líder más emblemático de las luchas ferrocarrileras en México en 1959, encarcelado durante 11 años por defender los derechos laborales de la clase obrera. Vallejo le da, por cierto, una historia para contar a Elena Poniatowska en “El tren pasa primero”, un libro que a través del relato, la entrevista y la ficción ofrece una mirada al movimiento ferrocarrilero, pero más allá, al líder sindical inquebrantable e incorruptible como lo fue Vallejo.

Tal vez no me bastó con leer esta extraordinaria novela, ni tampoco que entre sombras conozca el legado de mi abuelo paterno como líder y fundador de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), no me bastó porque en 2012 abordé el tren en el primer vagón que se formó aquí en Yucatán del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (SITEM), en ese primer y único vagón, en ese entonces, con nada a nuestro favor, pero con el ímpetu y las ganas de transformar nuestras condiciones laborales, formado por un grupo de personas valientes y tenaces iniciamos la chispa de ese fuego que hoy permanece llamado SITEM-Yucatán.

Conservo intactos los recuerdos de los pasajeros del primer vagón con los que se vivió ese tan difícil comienzo, hoy muchos continúan en ese tren, ya con muchos vagones más, y se mantienen o se suben confiados en que los dirige al lugar correcto, con la esperanza que no ha desviado su ruta, ni lo hará. La de la auténtica y digna protección de los derechos de los trabajadores de la Educación. Que así sea, porque hoy los cientos de afiliados al SITEM merecen tener por lo que se luchó al principio, un sindicato diferente, que responda auténticamente a la base trabajadora y sea un portavoz para propiciar el diálogo de respeto y mediación en la búsqueda de soluciones que beneficien a sus agremiados. Que ese tren sigan con buen rumbo impulsado por el fuego que lo mantiene vivo, por esas chispas que no se apagan en los corazones de los que están y los que nos hemos bajado en alguna estación.