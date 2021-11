Cómo acercar a los niños (y no tan niños) a los libros

Una de las preguntas más frecuentes que nos suelen hacer a las y los mediadores de lectura es ¿cómo acercar a los niños o adolescentes a los libros y la lectura?, ¿cómo hacer que se motiven a leer en tiempos de redes sociales y virtualidad? Lo cierto es que no existe una fórmula ni receta para formar lectores, pero sí algunas prácticas y formas de abordar la lectura que funcionan, razón por la cual se replican constantemente.

En primer lugar está lo que Felipe Garrido, Francisco Hinojosa y otros escritores llaman “Lectura por contagio”, pues porque claro que la lectura se contagia a través de la emoción que le pone alguien que recomienda un libro que ha leído, le ha gustado o no, pero lo comenta o lo lee en voz alta y esa emoción es contagiosa. No hay que confundir el contagio con la imitación, algunos decían que un niño que ve leer a sus padres se convertirá en lector, y no siempre ocurre, igual y como no ocurre que los niños nos vean lavando trastes o haciendo otras tareas domésticas y por imitación las quieran hacer; se contagia la emoción que nos provoca esa lectura, como dice Mónica Lavín “no hay manera de contagiar la lectura más que a través de la pasión lectora”.

Por otro lado está la elección de por dónde empezar cuando se quiere dar el primer paso. Creo que una de las mejores formas de hacerlo hoy en día es con el libro álbum que aunque se piensa, erróneamente, que está dirigido a la niñez, lo cierto es que no es así. Por la forma en que se conjuga el texto con la ilustración para ofrecer una lectura más amplia en el sentido de que el lector tendrá que participar en la interpretación del texto y lo que adiciona la imagen que sustituye a lo que pudieran ser páginas y páginas de sólo palabras. El libro álbum ofrece una visión estética y artística a través de pocas páginas, con poco texto donde la carga simbólica está en las ilustraciones y, en su gran mayoría, abordan temas relacionados con las emociones, temas universales, las problemáticas sociales y temas que antaño no se hablaban en los libros infantiles. Hoy el libro álbum le habla al público lector de cualquier edad y es una buena forma de iniciar o continuar el trayecto lector. No me alcanzaría aquí el espacio para recomendarles muy buenos libros álbum, pero el Fondo Editorial del Estado de México tiene algunos para descarga gratuita en su página: https://ceape.edomex.gob.mx/ lectores_ninos_jovenes.

Regreso a Mónica Lavín quien dice que “un libro debe tocar y rasgar a quien lo lee para que quiera ir a otro libro”, por eso es fundamental que para acercar o motivar a otros a la lectura lo hagamos sin soberbia intelectual, sin obligar, sin juzgar y tampoco insistir. Cada lector se forma a su ritmo, a su tiempo y en el momento exacto en que el libro indicado llegue a sus manos y lo contagie para siempre de las ansias de leer.