Una tendencia importante en las novedades editoriales, desde hace ya algunos años, son las novelas que ficcionalizan un personaje o pasaje histórico y que podrían considerarse novelas históricas como tal, ya no con el estilo ni intención ideológico de su origen en el siglo XIX, sino con las características que en su evolución ha tenido este género.

Esta novelística se caracteriza por ofrecer una “relectura crítica de procesos y personajes que han ocupado el centro de la escena de la Gran Historia” (Carlos Pacheco), es decir, mostrarnos una faceta más humana y desde otras miradas que la historia por sí sola no nos muestra.

Frente a esta tendencia están los textos de no ficción con el auge de las biografías, diarios y epístolas; y sin duda, uno de los personajes que ha inspirado miles de páginas en todos estos diferentes géneros y formatos, dentro y fuera de la ficción, es Ernesto “Che” Guevara.

De lo más reciente y destacable se encuentra la novela “Al filo de la Revolución” (Editorial mr) de Juan Patricio Riveroll, que se centra en narrar los años en que Ernesto estuvo en México, años cruciales en su vida como guerrillero y en su vida personal, es la época que, sin saberlo, marcará su rumbo y su presencia eterna en la historia mundial.

La ardua tarea de investigación y documentación para reconstruir y narrar el paso del Che en México se aprecia entre la habilidad del autor por construir una narración amena, alejada del discurso histórico, pero apegado a él.

Riveroll nos cuenta la historia de Ernesto, pero también de Raúl y Fidel Castro y de Hilda Gadea, con quien se casa justo en esos años y con quien tiene a su primera hija. Al lector se le ofrece asomarse a una ventana de la vida cotidiana de estos personajes para poder conocer su lado humano, la valentía y miedos, los errores y conspiraciones, el entrenamiento y el espionaje, y sobre todo, el sacrificio. En este sentido la historia se ha centrado en los del Che, pero no fue el único, en la novela se destaca la faceta de Hilda como “luchadora social de convicciones firmes” y no sólo como la esposa. Ahí están incluidos fragmentos de cartas o dedicatorias, como la plasmada en uno de sus discursos donde asienta: “Con amor a Hilda, quien ha sido mi guía y mi aliento…”. Riveroll nos deja seguir los pasos del revolucionario por la colonia Cuauhtémoc, los pasillos del Hospital General, cafés y calles de la Condesa y Roma, hasta su abordaje y partida en el célebre Granma, donde la historia no termina, sino apenas comienza.

Después de este libro, si quisieran ir en un orden cronológico, yo les recomendaría leer la novela gráfica “Che. Una vida revolucionaria”, Libro 2, Cuba (Editorial Sexto Piso), porque cualquiera que sea nuestra postura ideológica o política frente a lo que representa este personaje, su historia es un gran ejemplo de determinación, ideales y principios, es un gran personaje novelado de no ficción.