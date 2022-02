A la memoria de Luis Fernando Quijano

Cuando Franz Kafka le escribió a su amigo Oskar Pollak, en 1907, una carta donde le decía “lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos […]. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros”, seguro jamás se imaginó que, años después, su carta sería del conocimiento público y que esas palabras fueran un anhelo para todo lector, encontrar esos libros que nos cimbran las fibras y la conciencia y nos revuelven los recuerdos para traer al presente los que estaban al fondo de nuestro corazón.

Un libro así es “Todas hemos perdido algo”, de Liliana Blum (Editorial TusQuets); con este título cobija los tres textos que contiene: “El libro perdido de Heinrich Böll”, “No me pases de largo” y “Residuos de espanto”. Este es un libro que va a trastocar tus recuerdos, tus pérdidas y ausencias, pasadas o recientes, por eso lo tan atinado del título, porque todas y todos siempre estamos perdiendo algo de nosotros mismos y a los demás.

El libro de Blum es un latigazo de realidad, son textos demoledores donde la soledad y la crueldad son recurrentes y son hilos sobre los que se tejen las historias de todas, las de papel y las de carne y hueso, las de todas las generaciones, de todos los lugares y tiempos. La prosa de Blum contiene la fórmula perfecta para transmutar las palabras en punzadas en el corazón. Es ese tipo de libro del que hablaba Kafka que rompe el mar helado dentro de nosotros y nos revuelve las entrañas.

Si nuestra realidad es de por sí cruda ¿por qué leer entonces textos así?, ¿por qué si mientras lees un libro así de doloroso sabes que algo desgarrador, horrible, injusto, violento e impune le está sucediendo a alguien en ese preciso momento en algún lugar del mundo?

A veces los libros que lees se tejen con nuestra realidad. El libro de Blum lo fui leyendo poco a poco, fue una lectura que retardé bastante inconscientemente, quería y no terminarlo a la vez, porque cuando lo leía me traía el recuerdo de mis pérdidas y algunas volvían a doler, pero nunca imaginé que mientras lo leía vendría una más, la del primo más querido y alegre, el Quijano más Quijano que conocí, al que le truncaron los sueños y la sonrisa más linda, pero nos dejó recuerdos maravillosos de la infancia donde el mundo era un paraíso que no supimos proteger.

Como bien dice otra gran escritora que leo ahora Joyce Carol Oates “donde no hay palabras, allí la memoria no puede echar raíces”, por esodejo tan solo unas palabras que me recordarán siempre este libro y a ti, que sé que me leíste alguna vez y te sentiste orgulloso de mí. Yo siempre me reencuentro en mis libros con los que se han ido, y alguna vez en otro libro seguro te vuelvo a ver.