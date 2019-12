Entre agonía y algarabía

Distintas son las definiciones que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española, para el caso daremos uso a la referencia sobre la agonía, misma que se define como “Angustia o congoja provocadas por conflictos espirituales”.

Posadas van, posadas vienen, son tiempos de celebración, de festejo, de convivencia, de aprovechar para encontrarnos con los amigos, estar de lleno con la familia, tener un breve espacio de armonía social. No es nada menor, formados socialmente en el cristianismo, la época se combina entre lo espiritual y lo social, pocos son aquellos que quedan en uno de ambos lados; por supuesto, hablo de lo espiritual, sin duda lo social no pasará de ninguna manera desapercibido, por lo menos las noches del 24 y el 31 se convertirán en la cúspide de esta algarabía.

Grandes cambios políticos se iniciaron hace un año, muchos los esperaban, lo deseaban y hasta lucharon con sudor y sangre para lograrlo; la consecuencia hoy está sucediendo, la modificación de la estructura y la convivencia social está sucediendo; no sabemos aún si para bien o para mal, lo cierto es que está en proceso y no queda la menor duda de que es el resultado del cambio político.

Pero vienen los resultados, vienen las consecuencias, estamos a la espera de lo desconocido, de cosas que hace mucho tiempo no vivíamos, al menos en tres generaciones; las formas de convivencia social a partir de un resultado político no son nada ilusorio, son sin duda una gran verdad.

El paradigma de lo conocido se rompió, ya está creado un nuevo paradigma, veremos en el transcurso del tiempo y durante nuestro recorrido algunas cosas desconocidas inclusive hasta increíbles, diríamos, hasta plausibles.

En los últimos días nos enteramos de la detención de una persona que hasta antes de ese momento parecía intocable, sin duda no fue el primero catalogado en ese rubro, pero cierto es que las reglas no escritas están cambiando y aún no hay ninguna visión sobre los fines de esos cambios.

Es así que después de estos tiempos de algarabía, entraremos, en un primer momento, a una agonía económica, ahí está la cuesta de enero, para después dar paso a la agonía espiritual, siendo aquella situación y estado anímico en el que la esperanza está colgada de un hilo, entre la decisión de pensar que iremos mal o que iremos bien.

Entre la algarabía y la agonía viviremos un año completo esperando día tras día un resultado, para bien o para mal, pero seguramente ansiosos de saber cuál será el destino.

Para la reflexión: ¿Harás todo, hasta lo imposible, para continuar la algarabía de estas fechas o te sumarás a aquellos que iniciarán su proceso de agonía?