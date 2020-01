El tiempo sigue su curso, no tiene obstáculos, no hay nada que lo detenga, por ello las cosas van sucediendo o no. La sociedad continúa buscando alternativas que le permitan encontrar las cosas materiales y espirituales que le satisfacen y en esa exploración se van encontrando, a la par de oportunidades, obstáculos que no tienen ninguna relación con el tiempo; esta situación lleva a los ciudadanos a entrar a un esquema en el que los resultados que esperan están catalogados en calidad de una necesidad a satisfacer en forma inmediata.

Sin duda las aspiraciones humanas tienen su origen desde el momento mismo del alumbramiento, todo se inicia en ese instante una vez fuera del útero materno, cuando surge la imperiosa necesidad de alimentarse, pero ese es el inicio de toda una vida de sueños y aspiraciones que se tienen para satisfacernos.

En el transcurso del tiempo, que no se detiene, van sucediendo cosas que refuerzan los sueños y aspiraciones, luchamos intensamente para ir alcanzando aquello que nos hemos propuesto; sin embargo, la lista de cosas que vamos incorporando se vuelve interminable.

Uno a uno nuestros propósitos se van incorporando al listado, puede pasar que el último de ellos se conciba de forma casi instantánea, ya que las circunstancias así lo permitieron, dejando casi en el olvido el primer propósito enlistado.

Al pasar del tiempo, la intensidad de cumplir metas va tomando un ritmo menos acelerado, nunca por el deseo de cumplir los propósitos, casi siempre por el descenso de fuerzas para luchar.

Es así como, en un abrir y cerrar de ojos, el tiempo cumple su cometido y sigue con sus objetivos, mientras que los anhelos van quedando en el olvido como una aspiración que se quedó ahí consumida por el tiempo.

Las condiciones y circunstancias que nos rodean han estado provocando que el listado aquel del que se habló al principio enumere situaciones y cosas que posiblemente fueron enlistadas en momentos inadecuados, ejemplo de ello es desear tener un hijo a una edad en la que se debe aspirar a tener una profesión o anhelar ser el hombre más veloz en la tercera edad; las hipótesis descritas ilustran de manera clara el porqué algunas de las metas se quedan en calidad de sueño y no se logran.

Para la Real Academia Española vorágine significa “pasión desenfrenada o mezcla de sentimientos muy intensos”. Hoy la humanidad -las nuevas generaciones- se encuentra en una condición en donde la pasión desenfrenada y los intensos sentimientos nos están colocando en una nueva vertiente de pandemia y elevados porcentajes de ataques de ansiedad, situación de la que los adultos no escapan.

La reflexión sería saber si estamos preparados con un modelo adecuado de formación propia y de los nuestros, y si es así continuemos por el camino que vamos; de lo contrario, contribuyamos a mejorar las condiciones de salud de la sociedad.