Refiere la Real Academia Española que un hecho consumado es la acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Es así como comenzará esta descripción escrita de los sucesos que no dejan de acontecer y que, al parecer, en lugar de amainar crecen como la espuma a diestra y siniestra.

Conmoción, dolor y hasta incredulidad rondan en los pensamientos de las personas de bien. Como ya es sabido, los acontecimientos ocurridos en las últimas horas en distintos puntos de nuestra nación han impactado la vida cotidiana de todos.

Homicidios, violaciones y otros hechos se han convertido en los dueños de nuestra convivencia, como si todas estas tipificaciones penales hubieren obtenido un beneficio por cambio jurídico a partir de una reforma, mediante la cual en lugar de convertirse en actos criminales con severas consecuencias, la situación de tales hipótesis adoptara una condición legal de amnistía social y de estado.

A pesar de las últimas decisiones del estado mexicano con respecto a las reglas procesales que deben operar en estos delitos, como la reforma al artículo 19 constitucional con respecto a la oficiosidad para las medidas cautelares más gravosas para determinados delitos, los porcentajes delictivos no ceden.

Entrampados entre reformas y más reformas, como una gelatina recién hecha, tales cambios no terminan de cuajar en resultados de gran calado a favor de la justicia que tanto exige la sociedad.

El aparato de seguridad y justicia, avasallado por los pobres resultados, parece inmovilizado ante el duro impacto delincuencial.

Si bien es cierto que el cambio del modelo de justicia llegó a nuestra nación para dar un respiro a quienes no tienen participación o tienen participación mínima en hecho delictivo, y así salvaguardar el tan multicitado debido proceso, también lo es que la percepción subjetiva de la sociedad no tiene elementos objetivos para encontrar resultados en las bondades de tal sistema.

Los pobres resultados han alentado a quienes tienen la potestad de hacer modificaciones y reformas a las normas vigentes. Pero las estadísticas relacionadas con la operación del sistema no son visibles, aunque tal motivo resulta insuficiente para catalogar como inoperante el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral.

Los sucesos consumados en las últimas horas exigen encontrar el camino para la contención de los hechos delictivos. Por ello decir que el sistema penal no funciona es una verdad relativa; lo es, en tanto insistamos en no allegarnos de datos objetivos sobre la operación de ese sistema y no solo de los resultados.

La reflexión sería: ¿contamos con elementos objetivos para dar un golpe de timón en el sistema penal vigente o buscamos hacer un análisis objetivo de la operación del sistema y encontrar lo que tanta falta hace para volverlo funcional?