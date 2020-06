Esto de la sociedad rota no tiene la finalidad de que el lector haga un análisis psicológico, en todo caso lo que sí busca es contribuir a que, derivado de la reflexión de quienes tengan una condición diferente, brillante o con metas a la vista, aporten un poco de aquello que los hace sentirse felices.

En condiciones regulares, resulta normal encontrarnos, conocer, tratar o convivir con personas en condiciones anímicas varias, de ese intercambio puede obtenerse o no una percepción sobre el resultado de su vida; sin embargo, el poco o mucho tiempo que aportemos durante ese contacto no será suficiente para conocer su situación real.

La vida regular, sin sucesos de índole catastrófica, obsequia hechos que van invadiendo la esfera personal para hacer que se vayan alcanzando las metas de quien está dispuesta a afrontar los retos de la realidad del vivir, tal situación nos puede llevar a ubicarnos en el punto exacto de personas plenas o rotas, característica personal cuyo origen es precisamente el resultado de afrontar los hechos.

Aquellas personas rotas creen que sus vivencias las han empujado a que su vida no tenga ningún sentido, olvidando que hay condiciones y resultados circunstanciales; no alcanzan a ver que aquello sólo puede ser producto de una derrota y no una posición permanente. Tal sensación es consecuencia de la falta de logros personales, es allí cuando vemos algunos seres caminando sin rumbo, perdidos y con los ojos cerrados, esperando que por obra de la casualidad cambien sus circunstancias.

A esos seres sin aspiraciones se les debe tender la mano, ya que la mayoría prefiere, en apariencia, que sus iguales hagan como que no existen, mientras que los seres completos, plenos, llenos de felicidad buscan la manera de ponerse lo más lejos posible de ellos. Sin darse cuenta que aquellos seres rotos no se sienten bien en el olvido social.

Hoy en plena contingencia la nueva normalidad nos ha llevado a tener otro tipo de encuentros con nuestros iguales, a través de vías tecnológicas, pero queda fuera de nuestro contacto innumerable cantidad de personas que no tienen la vía para vivir esa nueva normalidad; también en la nueva normalidad encontramos aquellos espacios en los que puede suceder tanto el bien como el mal, incrementándose seguramente la cantidad de personas rotas sin que nadie alcance a ver, desde la barda virtual, cuántos más se están rompiendo.

La tecnología está ayudando a romper barreras, pero también está haciendo crecer grandes muros, es tiempo de aprender a ver, a través de la tecnología, a todo aquel ser humano roto, que ya se encontraba así antes de la pandemia o que se ubicó allí a partir de ella, con el único fin de tenderle la mano, usando una de las más grandes virtudes: la solidaridad.

Para la reflexión: las personas rotas no existen, por lo tanto la sociedad tampoco está rota; veamos a los que estuvieren en esa condición e incrementemos los seres felices que tanta falta hacen.