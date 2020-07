Los seres humanos tienen muchas cualidades, positivas y negativas, por supuesto los actos son los que definen de cuál tipo son las que más se practican o encabezan entre todas aquellas que nos definen como personas.

Sin embargo hay características que, sin entrar a profundidad en el tema biológico, denominamos ingredientes del ser y del deber ser, que dependerán de diversos factores, como temperamento y carácter.

Tendríamos que hablar un poco de esos ingredientes para visibilizar el fin de este trabajo, sin que la opinión aquí escrita se convierta en una regla general.

Se dice que el temperamento se hereda y se debe a procesos fisiológicos del sistema linfático, así como a la acción de ciertas hormonas; el carácter se forma, se ve influido por el ambiente, la cultura, la educación, el estilo familiar, los amigos y la escuela. Tendríamos que decir también que los humanos son seres orgánicos, inteligibles y sensibles, tres aspectos biológicas que permiten delinear su comportamiento.

Son orgánicos ya que son seres vivos formados por compuestos químicos a base del carbono y la unidad básica que los constituye es la célula.

Son inteligibles ya que si bien es cierto que pueden adquirir conocimiento y experiencia, también lo es que muchas de sus acciones pueden ser explicadas a raíz de sus actos.

También son sensibles, distintos aspectos de la conducta provienen del estado emocional, incluso podría decirse que el estado emocional sin control provoca actos sin control.

De ahí resulta que, al leer sobre estas características, podríamos entender el porqué somos adictos a la sensación. Hay explicaciones sobre los estados límbicos y teorías acerca de las emociones, pero eso no nos va distraer del objetivo que aquí buscamos, mencionaremos algunas de las más clásicas: la felicidad, la tristeza, la furia, el dolor, miedo, en fin una variedad de acuerdo con cada teoría.

Hoy, a cuatro meses de la pandemia del Covid-19, tendríamos que hablar de las emociones que están reflejándose a través de los actos que realizan las personas, el de mayor incidencia es el miedo, pero esa condición no provoca o no produce ningún efecto distinto. Si el miedo crece con o sin razón, deberíamos reflexionar de dónde se enriquece; no hay necesidad de hacer grandes estudios conductuales para explicarlo, lo primero que provoca ese efecto se llama información.

Los datos de todos los días acerca de los contagios y fallecimientos sólo enriquecen el miedo, los números nos llevan a un estado de pavor, pero ahí deberíamos explicarnos porqué se están incrementando las cifras. Sabemos de los procesos, rituales y protocolos que debemos realizar para disminuir los contagios, pero los números se incrementan, sólo podría dar una explicación: somos adictos a la sensación y en esta ocasión no es de aquellas que nos hagan sentir mejor.

Para la reflexión: ¿debemos continuar con la inercia que llevamos o podemos cambiar algunas conductas para sentir una emoción positiva, por ejemplo la felicidad de que estamos haciendo bien las cosas y los casos disminuyen?