No está sujeto a la forma en que nos gustaría que las cosas fueran. Nos guste o no, la realidad en la que vivimos demanda que ajustemos algunas de nuestras conductas y maneras de interactuar con los demás. Cosas tan simples como una felicitación de cumpleaños son muy diferentes hoy a lo que eran hace 5 años o 10. Un gif con un pastel de colores en el muro de esa persona, o un mensaje por WhatsApp, son la norma hoy en día. Los menos, mantienen la costumbre de levantar el teléfono (es un decir) y marcarle al festejado. Como éste existen muchos más ejemplos de cómo nuestras relaciones han cambiado con las nuevas opciones de comunicación que nos presenta la tecnología y las novedosas reglas sociales y de convivencia que de ahí derivan.

“La tecnología nos acerca y también nos aleja un chingo…”. Me decía mi amiga Mariana hace un par de días. Bueno, no me lo decía, más bien me lo escribía. Mientras arreglaba su departamento se encontró una foto que nos tomamos hace 10 años en la playa y me la mandó. No recuerdo cuantos años han pasado desde la última vez que la vi en persona, pero nos las hemos arreglado para mantenernos cercanos, aún si al mismo tiempo estamos lejanos.

Tal vez te pase lo que a mí; tengo amigos y familia a los que quiero y, sin embargo, solo frecuento de manera digital. El amor no disminuye, pero sí cambia en este nuevo escenario.

También está el otro lado de la moneda. Donde las plataformas son la tierra fértil de la cual florecen muchas relaciones amorosas y no quiero decir que una relación se construya solamente a través de la pantalla (aunque habrá para quienes sí sea el caso), pero es una realidad que en el mundo digital tenemos la oportunidad de conocer a personas con las que compartes intereses, amistad, opiniones, atracciones… o cualquier cosa que sirva como vínculo. El amor digital derriba muchas barreras, abre oportunidades y genera nuevas reglas de conducta. Así el color de un corazón puede llevar un significado u otro dependiendo del uso que se le dé. Lo mismo aplica para cada emoji, gif, reacción o interacción. Detrás de todo lo que es público y visible, existe una amplia autopista de mensajes amorosos corriendo permanentemente en las mensajerías de todas estas plataformas. Cada quien sabrá qué uso le da, pero es un hecho que, entre tantos nuevos códigos de conducta, todos hemos cometido errores ridículos y catastróficos al interactuar con alguien más.

El punto es que Mariana tiene razón; nos acerca y nos aleja. He encontrado relaciones fantásticas con personas que conocí a través del mundo digital y también viví el desencanto cuando al pasar de lo digital a lo real no ha sido lo que esperaba. Así es el juego del amor, impredecible.

Al final se trata de acercarnos. De compartir y procurar el amor. Dejarlo crecer. Encontrar la manera de estar presentes en la vida de esa persona a la que quieres, no importa si es la amiga a la que no has visto en 10 años, la tía que te manda gifs de pasteles o esa persona que no conocías a la que le pusiste emojis de fuego en aquella historia. Las formas cambian, los medios son otros, pero el amor sigue siendo simple cuando es verdadero, solo hay que encontrar la manera de compartirlo.