Hace unos días me dijeron algo que me dejó pensando en lo importante que es nuestra capacidad de seguir creciendo; a pesar del tiempo, edad o posición que ocupamos en el mundo. Esto es algo cotidiano para cualquier niño o adolescente; todos pasamos por esa etapa formativa, en la que atravesamos una fuente permanente de conocimiento y aprendizaje que se convierte en vehículo de mutación y desarrollo de nuestra personalidad.

Recuerdo quién era a los 15 años y el que fui también a los 20 años. Ambas versiones de mi pasado fueron muy diferentes entre sí, ya que el aprendizaje era mucho y vasto. En esos años se trata de sumar; ideas, experiencias e historias. Se trata de obtener herramientas y conocimientos de los que carecemos. Justamente somos adolescentes, porque adolecemos de esas herramientas que nos permiten crecer y desarrollarnos en nuestro entorno, con nuestra sociedad, en nuestro círculo. Adolecemos de experiencia y conocimiento. Adolecemos de madurez.

Pero la vida, caprichosa como es, de pronto se convierte en un espacio de confort. Nos establecemos en nuestros roles de vida, los que creemos que nos toca ocupar, para los que nos preparamos, para los que recorrimos todo ese camino de aprendizaje y transformación.

Lo sorprendente del asunto es que muchas veces, al llegar a ese punto en el que se mezcla la experiencia con la satisfacción, en el que tenemos ya un sentido de orgullo, de aceptación del lugar que ocupamos, de nuestra persona, de un estado general de satisfacción…, dejamos de crecer.

Es un cambio casi imperceptible, pero nos aferramos a nuestras ideas, juicios y conceptos: “A mí no me gusta la cebolla”, “A mí hacer tal cosa me da pena”, “Yo creo en tal o cual cosa”. Todas estas sentencias, nos siguen marcando por el resto de la vida y nos quedamos anquilosados, atascados, estáticos e inmutables. Aunque el mundo a nuestro alrededor evolucione, crezca y se transforme, nos aferramos a esos lugares, a esos conceptos que nos hicieron sentir seguros y confiados en algún momento de nuestra existencia. A nuestra identidad.

Yo quisiera poder tomar el control sobre mi vida, de manera tal que nunca alcance ese estado de sosiego y pueda seguir descubriendo y probando cosas que no hice anteriormente. Volver a probar la cebolla, aún si es para decidir que no me gusta. Retar y cuestionar nuevamente el decálogo de vida que llevo cargando en la espalda desde hace tanto tiempo. Aceptar que la existencia y la verdad son relativas al tiempo y las circunstancias que nos rodean.

A veces cambia el entorno, la sociedad y el entendimiento colectivo de las cosas. Lo que era verdadero, no lo es más. Los paradigmas se mueven a una velocidad cada vez mayor. Así es como vamos creciendo en conjunto como sociedad. Pero el cambio individual, ese crecimiento, no funciona de la misma manera.

Ser capaces de mantenernos permanentemente en esa etapa de asombro y descubrimiento determinará en mucho nuestra capacidad de crecer. Nos permitirá seguir desarrollando nuestras cualidades y nuestra inteligencia. Aún si al hacerlo hay que aferrarnos a la inherente pendejez que trae consigo la ignorancia de todo eso que desconocemos y el ridículo riesgo que ello demanda. Mantener esta apertura nos permitirá ser y entender mejor el mundo.

¿Adolescente? ¡Claro!, toda la vida.