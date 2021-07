El aburrimiento es el camino a la creatividad. ¿No me crees? Fíjate en cualquier niño. Es el ejemplo perfecto. En el momento en el que no tenga la tableta, la televisión o la consola en la mano, un niño va a encontrar la manera creativa de poner en uso su sed de aventura.

Lo mismo ocurre con nosotros, ¿qué somos acaso sino niños y niñas obligados a salir a trabajar y jugar nuestro rol en el mundo? ¿Te gusta pintar? ¿Escribir? ¿Te has preguntado que es lo que evita que lo hagas con mayor frecuencia?

La creatividad llega como respuesta para superar el aburrimiento y vivimos en un mundo que no nos permite estar aburridos nunca.

El aburrimiento es constantemente menospreciado, tachado con una connotación negativa. Es naturaleza humana, todo el tiempo estamos superando obstáculos y el aburrimiento es un obstáculo que ya no nos toca superar, sino que es eludido fácilmente.

Te voy a poner un ejemplo, la próxima vez que llegues a un semáforo fíjate que hacen los conductores a tu alrededor. Dime cuántos están viendo algo en su celular.

Vivimos en una época en la que somos esclavos del tiempo. Si tenemos 20 segundos libres -esperando que la luz cambie de rojo a verde-, estos son suficientes para ver una historia, retwittear algo o contestar un mensaje. ¿Has llegado a una cita antes de tiempo? ¿Cuántos segundos te llevó sacar el celular para matar el tiempo mientras esperas?

-Odio que me llamen- me decía hace unos días una amiga.

Ella como yo y probablemente como tú también, preferimos contestar desde la comodidad de un texto redactado en modo “multitasking” en lugar de suspender todo para centrar toda nuestra atención en hablar con alguien más. ¿Cuántas veces te has sentado a platicar con alguien que tiene un ojo en ti y otro en el teléfono?

En mi trabajo me toca crear muchas campañas de publicidad en redes sociales y sé que el tiempo promedio de atención para un video publicitario es de 4 segundos. Si no captaste la atención de tu público en esos 4 segundos, no importa lo que digas en los restantes 26, el usuario ya pasó al video que sigue y al que sigue…

Estamos ante una realidad digital sobrecargada de estímulos, que nos lleva a vivir con prisa, porque siempre hay otra publicación, otra historia, otro episodio y no existe tiempo que alcance para verlo todo.

Hace poco conocí a la escritora Soledad Voulgaris que me decía que la mejor manera de escribir era hacerlo a mano para conectar con el corazón. ¡Tiene razón! Pero además dejar de escribir en la computadora también me sirve para desconectarme un poco de los estímulos que me persiguen y cuya prisa me impide encontrar el silencio indispensable para dejar que las palabras fluyan de forma en la que -como ahora-, el texto logre capturar la atención de quien me lee hasta este punto, cuando superamos ya las cuatrocientas palabras.

El aburrimiento despierta la creatividad. Navegamos por la vida agobiados por una prisa que no es real, en esta realidad en la que no existe el tiempo libre para estar aburrido. Ni siquiera esperando en un semáforo.