Empezamos a explorar el futuro posible por -entre otros motivos- el virulento episodio epidémico que nos mantiene atónitos; como entes gregarios nos negamos a la soledad, así que imaginamos las posibilidades de interactuar sin poner en peligro la vida. De pronto descubrimos las bondades de las tecnologías en el mercado productivo y de consumo, en la educación y otras actividades; hoy quiero referirme específicamente al área de la cultura, que es el espacio en la que preferentemente me desarrollo.

En estos meses de cuarentena no he dejado de trabajar y en la nueva normalidad he tenido videoconferencias a través de Skype con mis tutorados en diversas universidades nacionales y otras fuera de la frontera, he corregido ensayos académicos digitales y otros que terminarán impresos en el baúl de la literatura gris, pero eso es lo menos, la vida sigue su rumbo, no termina. En todo este tiempo los bits han superado a los átomos.

Mi última participación virtual fue convocada por la Fundación Elena Poniatowska Amor, A.C., y me gustaría compartirla con ustedes porque las participantes, todas mujeres escritoras, nos reunimos en un pleno ciberespacial bajo el tema: Escrituras Periféricas de Mujeres en la Literatura en México.

Parece ser que las invitadas -a más de escribir literatura- teníamos en común el haber obtenido un premio internacional; no fue coincidencia que la moderadora del evento, la poeta coahuilense Esther M. García, nos conminara a narrar como forma de presentación el último premio literario recibido.

Desde Chihuahua nos acompañó la poeta y traductora Jannette L. Clariond, ella es de origen libanés y políglota, vive su oficio de traductora con enorme pasión, es reconocida en el ámbito intelectual como una de las expertas en religión y pensamiento del México antiguo. Es creadora de la editorial Vaso Roto, especializada en la publicación de las traducciones de poetas de otras culturas. Ella recibió el Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz de la Academia de Juglares de Fontiveros en 2019.

Laura Sofía Rivero es bastante joven, es autora del libro Tomografía de lo ínfimo, su fuerte es el ensayo y con ellos ha arrasado prácticamente todos los reconocimientos; su obra se publica en periódicos, revistas, gacetas y otros medios de comunicación. Su último galardón fue el Premio Nacional del Ensayo Joven, 2020.

Me queda claro que las mujeres en el terreno de la literatura hemos tomado en serio nuestros retos; desde 1915, cuando en México despunta el movimiento feminista, nos hemos subido a la oferta cultural que ha incidido en las prácticas socioculturales y desde la literatura hemos narrado la relación hombre mujer, denunciado el machismo y las truculentas formas de opresión de la mujer desde el poder, esto sin importar el género literario proveniente de diferentes cosmovisiones.

El programa fue dinámico, no resultó un monólogo virtual, aunque sí de algunas conexiones inestables.