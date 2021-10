Todos hemos escuchado del Paseo de la Fama en Hollywood. Sí, esa calle en Los Ángeles que tiene un montón de estrellas con el nombre de algún artista incrustadas en la banqueta.

Existen cinco especialidades del mundo del espectáculo que hacen a alguien merecedor de una estrella debido a su participación o contribución a alguna de estas industrias: cine, televisión, música, radio y teatro.

Hay nombres inmortales, pero revisemos brevemente algunos y entonces veremos si podemos contestar la pregunta del título:

Michael Jackson tiene 2 estrellas en una misma categoría, una como solista y otra con sus hermanos en el grupo The Jackson 5. Algo similar sucede al grupo The Beatles, que tiene una estrella, y otras cuatro estrellas para cada uno de sus integrantes.

Britney Spears es la cantante más joven en recibir una estrella, a los 21 años de edad.

Ronald Reagan y Donald Trump son los únicos presidentes de Estados Unidos que tienen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Reagan la obtuvo como actor de cine y Trump por su serie de televisión “El Aprendiz”.

Los Simpson, los ratones Mickey y Minnie, Bugs Bunny, Campanita, el Pato Donald, Shrek, son algunos de los personajes de dibujos animados que tienen una estrella.

Madonna, pese a su gran fama mundial, no tiene estrella, pues no pudo agendar su asistencia a la ceremonia para ella. Nunca volvieron a nominarla.

Dolores del Río es la primera mexicana que recibió su estrella en el Paseo de la Fama. Cantinflas recibió la suya en 1980.

Entre otros mexicanos que tienen su estrella mencionamos a Thalía, “EL Buki”, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, José José, Juan Gabriel, Luis Miguel, Maná, Pedro Infante, Guillermo del Toro y Eugenio Derbez. Están confirmadas las estrellas para Salma Hayek y también para Angélica Vale, aún sin fecha de colocación.

Y, para terminar diremos que la única estrella que no se puede pisar en el Paseo de la fama de Hollywood, es la otorgada a Mohammed Alí, quien pidió específicamente que su estrella no estuviera en el suelo, pues su nombre rinde honor al profeta (Mahoma) y por respeto no debe ser pisado.

Aunque en México se hicieron intentos por copiar lo que significa el Paseo de la Fama de Hollywood, difícilmente se podrá superar el glamour y esplendor artístico que envuelve tan interesante “banqueta” de Los Ángeles. Hasta la próxima.