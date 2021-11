Recientemente, en una entrevista difundida por todo el mundo, el presidente del Euro Exim Bank, Ltd., puso a pensar a la gente -y a los economistas- cuando se le preguntó su opinión acerca de algo que nosotros -la gente normal- podemos hacer en lo relativo a las economías del mundo:

-Todos queremos vivir en un país cuya economía sea fuerte y capaz de hacer progresar al país, pues al elevar el nivel de la nación se eleva el nivel y la economía de su gente. Todo se fortalece.

-Los ciclistas son el mal. Son un desastre para la economía de cualquier país. No compran coches, por lo que no necesitan pedir prestado (al banco) para comprarlo; no pagan pólizas de seguro, no compran combustible, no acuden a estaciones de servicio ni a talleres de mantenimiento a efectuar reparaciones a su vehículo y no usan estacionamientos de pago; la incidencia de accidentes graves que requieran hospitalización y atención médica es muy baja, no requieren de carreteras de varios carriles, por lo que ya no es necesario construirlas.

-Además, dijo, no engordan, son sanos y no compran medicinas ni acuden a los hospitales o a los médicos para atenderse. En resumen, no agregan nada al PIB de un país.

-Por el contrario, cada nuevo restaurante de hamburguesas como los de los arcos dorados o los del Rey con corona, crea al menos 30 nuevos empleos directos, e indirectamente requiere de aproximadamente 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 expertos en dietética y nutrición, así como servicios hospitalarios y de diagnóstico médico adecuados para para atender a la clientela del lugar.

Terminó su entrevista diciendo: “Si le interesa apoyar y mejorar la economía de su país, elija con cuidado: ¿bicicleta o hamburguesa?”.

Se despidió de su entrevistador y mientras se alejaba volteó para decir: “Caminar es incluso peor para las economías, pues los caminadores ni siquiera compran bicicletas”. Vaya forma de pensar.

