Aprender a leer y escribir con discapacidad auditiva

En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, celebrado en México anualmente cada 28 de noviembre, compartimos la historia de Bernardo y Fernanda, dos hermanos que acudieron esperanzados a la Escuela Primaria “María Antonia Ancona”, de la ciudad de Mérida, al escuchar comentarios sobre el trabajo que realizaban en torno a la inclusión.

Bernardo llegó al plantel educativo inseguro y temeroso. Según su documentación, se integraba a cuarto grado, sin embargo, no sabía leer y escribir, por lo que la dirección de la escuela decidió ingresarlo a segundo grado, donde fue acogido por los infantes. Con la guía de su maestra y sus pequeños compañeros, Bernardo encontró un entorno adecuado para su crecimiento, la confianza brindada, el cariño y la aceptación fueron los elementos catalizadores que generaron mejoras en su seguridad personal y en su proceso de lecto-escritura. Por su parte, la comunidad educativa se encargó de la integración, así como del desenvolvimiento de sus capacidades, haciéndolo sentir apto para desarrollarse.

Los cambios del pequeño joven fueron observados por su hermana Fernanda, quien se motivó a incorporarse al siguiente curso. Es así como Fernanda se integra a la escuela, presentándose también con timidez, pero al ser recibida con gran empatía, esto facilitó el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Los hermanos González Moo son descendientes de madre y padre sordos, por lo que su lengua materna es la de señas, si bien la condición de la familia ha limitado su inserción en la sociedad, ésta no ha sido una determinante que impida el acceso a la educación. Al platicar con la madre de los jóvenes, Clara Moo –cuyo mensaje fue interpretado por la Asesora Técnica Pedagógica, Jaqueline Góngora Chan-, nos narró la travesía que esta experiencia ha representado: “Ha sido difícil porque vivimos muy lejos de la escuela, hemos tenido muchas barreras, pero mis hijos han estado dispuestos. […] Se han esforzado, aprendieron a ser puntuales y perseverantes. Me siento feliz y agradecida con la escuela, las maestras me han apoyado muchísimo, agradezco que siempre estuvieron pendientes de mí y mis hijos porque desde el principio los aceptaron”.

El desafío para Bernardo y Fernanda de aprender a leer y escribir con una discapacidad auditiva se convirtió en un reto de enseñanza para las y los docentes, la tarea no ha sido fácil, pero el empeño y la necesidad de eliminar las barreras del aprendizaje y la comunicación los ha impulsado a la búsqueda de estrategias para alcanzar los objetivos planteados.

Cuando Bernardo y Fernanda lograron sus primeras frases significó para la comunidad escolar un aliciente al ver reflejados en resultados el esfuerzo invertido. Al preguntar a Fernando ¿qué te parece tu escuela?, manifestó lo siguiente: “Me gusta mucho la escuela, porque aquí si ayudan, me gusta aprender a leer y escribir, valoro el esfuerzo de los maestros por aprender a señar”.

Tras concluir la primaria, los dos jóvenes han iniciado la secundaria en este curso 2022-2023, ahora leen y escriben más, pueden expresar sus emociones, conocen sus derechos y saben manifestarlos, han comprendido el valor de lo que son capaces de hacer y se desenvuelven con mayor seguridad. Deseamos un largo camino de porvenir para Bernardo y Fernanda.