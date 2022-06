La felicidad no debe de ser una meta en nuestra vida, porque si lo fuera ¿qué haríamos una vez que la consiguiéramos?, trataríamos de repetir las mismas circunstancias una y otra vez, llenos de ansiedad y de angustia y sufriendo una decepción tras otra. No querríamos cambiar nada procurando que la felicidad no se escapara, viviríamos presas del terror de perderla.

Por eso la felicidad no debe ser una meta, como decía Víctor Frankl: “ No es la felicidad en sí lo que necesitamos, sino un motivo para ser felices”.

La felicidad es un término subjetivo, es el resultado de cómo vivimos; cuando una persona que es feliz ve hacia atrás de su camino, parecería que la felicidad le persigue, parecería que la felicidad son las huellas por donde transitó, pero como decía Frankl “teniendo un destino hacia dónde caminar y decidiendo la manera en que queremos transitarlo, viviremos entonces con felicidad”.

La vida nos pregunta constantemente cómo queremos vivirla: si de manera superficial o profunda, si adentrarnos en sus complejidades y asumiendo el control de nuestro destino o flotando en el vacío.

La vida nos pregunta y nosotros contestamos con cada acción, y como dice Sergio Sinay en un artículo titulado La puerta de la felicidad: “La suma de nuestras respuestas puede conducirnos a comprender el sentido de la vida”.

Por eso, la felicidad está dentro de nosotros, no hay una media naranja que nos complemente, somos un ser completo y nuestra felicidad no puede depender de nada externo, no está en las posesiones ni en el dinero. Todos esos objetivos son a corto plazo y producen un placer transitorio, cuando los obtenemos siempre necesitamos más.

En la vida no puede haber ausencia de momentos tristes o de dolor, la vida no siempre nos sonríe, es una suma de polaridades, alegría-tristeza, logrofrustración, placer-dolor. Reconocemos uno gracia a la existencia del otro, el secreto está en darle valor a lo positivo, y a la parte negativa vivirla como una experiencia, aprender de ella y dejarla pasar.

La vida es un momento, es sólo hoy y no debemos desperdiciar el momento presente recordando los dolores del pasado o los rencores. Las personas que son felices han aprendido a andar el camino que la vida les ha asignado de una manera ligera, sin equipajes de rencor o de tristeza. Viven los momentos, aprenden de ellos y continúan su camino.

El camino a veces es difícil, a veces es fácil, pero ellos han decidido caminarlo con alegría y eso es lo que hace la diferencia. La felicidad es una decisión, es la convicción de querer ser feliz, de darle sentido a tu vida, de darle valor a lo importante, de ayudar a los demás.

Es llenar tu vida de amor por ti mismo y por los demás, y no dejar espacio al rencor, a la desconfianza, es vivir plenamente, consciente del momento presente y no esperanzado en encontrar algún día la felicidad al final del camino, cuando la felicidad es la manera en que tú decides caminar.