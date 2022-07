Cómo usar la ansiedad a nuestro favor

La ansiedad o estrés nos ha servido a lo largo de la historia para sobrevivir. Ese sentimiento que tenemos cuando estamos enfrentando un peligro y que nos permite tener la claridad de enfrentarlo o escapar, es la ansiedad y es muy útil.

Si estamos caminando por el bosque y nos aparece de pronto una gran serpiente que nos enfrenta, todo nuestro cuerpo reaccionará ante este peligro y nos permitirá tomar una decisión que puede salvarnos la vida. El estrés o ansiedad nos permite enfrentar el peligro de una manera casi automática, esta reacción corporal debe desaparecer una vez que el peligro ha pasado y ya no enfrentamos una situación de emergencia.

Pero en el mundo complicado de hoy nuestro cuerpo vive esta reacción varias veces al día cuando en realidad no existe una amenaza de vida o muerte, y es aquí cuando la ansiedad se convierte en una reacción no deseada o patológica y hace que tengamos miedo o hasta pánico a las actividades cotidianas.

Esta reacción de nuestro cuerpo al peligro es el resultado de un proceso automático que se salta la fase de razonar o de pensar, ya que en una situación de urgencia, si nos tardamos en tomar la decisión, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte; así que nuestro cuerpo tiene este proceso automático que nos permite reaccionar rápidamente.

El problema es que hemos empezado a ver como problema o como peligro cualquier cambio, cualquier actividad que se salga de nuestra zona de confort, de lo que estamos acostumbrados a vivir. De esta forma reaccionamos con ansiedad al acceso de trabajo, a un despido, a tener poco tiempo para llegar a una cita, a tener que tomar una decisión entre muchas opciones, y así la lista es interminable.

Vivimos un ambiente lleno de estímulos, vamos manejando y tenemos que poner atención a las señales de transito, a los anuncios, a lo que dice la radio, a nuestro hijo que va llorando, a nuestros pensamientos y como detalle final a nuestro teléfono que timbra cada 30 segundos dando un aviso de un mensaje que espera respuesta.

La ansiedad es hoy una epidemia silenciosa que ataca a miles de personas todos los días. Personas que tienen problemas para concentrarse, que se siente preocupadas o nerviosas todo el tiempo, que no pueden soltar su teléfono, que llenan sus días de actividades en un loco intento por hacerse cargo de todo, que sienten aumento en la frecuencia respiratoria, sudor, problemas digestivos constantes, taquicardia, etc.

El problema principal es que nuestro cerebro no sabe distinguir lo que imaginamos de la realidad. Si pensamos algo, reacciona como si ese algo estuviera pasando. Debemos entrenar nuestro cerebro para no pensar en posibles tragedias; debemos de tener una lista de 10 cosas o personas que nos hacen sentir paz y pensar en eso como sustituto a cada pensamiento de desgracias futuras; debemos pasar del autorrechazo a la autoasistencia. ¿Que le diríamos a un amigo que está enfrentando la ansiedad?, ¿cómo lo calmaríamos? Estas mismas preguntas debemos hacérnoslas, empezar a escucharnos. ¿Por qué pensamos eso?, ¿cuál es nuestro miedo? Hay que ir a lo profundo de nuestro sentimiento para entenderlo y calmarlo.

Hay que ampliar nuestro abanico emocional. No todo es una amenaza, no todas las personas nos están atacando. Tenemos que aprender a identificar nuestros sentimientos, nuestros miedos, entender su origen, no todo es ansiedad, a veces en realidad es entusiasmo por comenzar un nuevo proyecto que se mezcla con el miedo a lo desconocido.

Tenemos que cuidar las palabras que nos decimos a nosotros mismos, porque pueden empeorar la situación. No es lo mismo decir “siento un nudo en la garganta”, que decirte a ti mismo “siento que me ahogo”. Las palabras son importantes y nos llevan a un grado de urgencia o de calma y aceptación. Cuidémoslas.

Es muy perjudicial ahogar nuestra ansiedad en nuestro interior, ocultarla a los demás, no compartir nuestros miedos; puedes darle salida a través del llanto, del ejercicio, de la introspección o platicarlo con un amigo que puede ayudarte a ver una parte del problema que no estás contemplando. Diferencia lo urgente de lo importante, porque muchas veces por resolver cosas que consideramos urgentes dejamos lo importante de lado.

Dedica tiempo a lo importante y asigna un tiempo a lo urgente. Olvídate del perfeccionismo, nunca podemos alcanzarlo, y tratar de ser perfectos o hacer algo de forma perfecta sólo lleva a la parálisis, al bloqueo o a la ansiedad.

Todos somos seres humanos, tenemos límites y parte del proceso de la vida es ampliarlos, pero siempre llegamos a un nuevo limite. Debemos de reconocerlos y respetarlos para no pasar por encima de ellos, superar limitaciones es un proceso cuidadoso. Identifica tu ansiedad, entiende las causas y no permitas que ésta dirija tu vida.