La depresión, la enfermedad de hoy

¿Cómo ayudar a un ser querido que está enfrentando la depresión? Muchas veces pensamos que es cuestión de que esta persona “le echen ganas”, que tenga experiencias felices. Pero la depresión es mucho más que una tristeza pasajera, se convierte en una manera de ver la vida de la que no podemos escapar fácilmente y menos podemos hablar de ella.

Hoy en día un gran porcentaje de nuestra población enfrenta la depresión, y aunque queremos ayudar, no siempre sabemos cómo hacerlo.

No hay recetas mágicas, ni instructivo, en cada persona funciona diferente: en ocasiones, al querer ayudar perjudicamos sin querer porque en realidad no sabemos lo que esa persona está sintiendo o por lo que está pasando. Es un proceso muy íntimo que nadie puede entender fácilmente.

Los expertos hablan de 10 consejos que pueden ayudarte a estar cerca de esa persona cuando está lista para pedir ayuda.

El primer punto es no tomarte como algo personal las cosas que te diga. Aunque no lo exprese, esa persona te necesita y seguramente valora tus esfuerzos; sin embargo, tal vez no le estás dando lo que necesita o no está lista para recibir ayuda.

Abre tus sentidos, escucha con tu mente y con tu corazón. No te precipites para dar consejos o soluciones, eso no es lo que el otro necesita, sólo requiere ser escuchado y encontrar su propio camino.

Olvídate de las frases motivadoras, nada es más desesperante que cuando estés enfrentando una pérdida, un dolor o un problema la gente te diga “échale ganas”, “intenta animarte”, “pon de tu parte”.

La depresión no es un problema de voluntad, entiende que es una enfermedad, que la persona que la padece no puede controlar lo que dice, y en ocasiones dice cosas muy hirientes. No la juzgues, no trates de ponerte en sus zapatos porque no puedes hacerlo. Sólo puedes estar ahí para ella, lo que para ti es fácil, para ella puede ser un desafío.

Sé compañía sin presionar. Haz cosas por esta persona sin necesidad de que te las pida: llévale una comida preparada, preséntate un día en su casa y ayúdala con la limpieza, si lo necesita y te lo permite.

Sobre todo, acompáñala de manera constante, pero sin atosigarla, sin estar con miedo de su futuro, acompáñala con esperanza, con ánimo de escuchar, con amor. No la hagas sentir anormal, no la presiones, no la sobreprotejas.

Recuerda que no existe la normalidad, tal vez llore por tener que realizar tareas tan simples como vestirse; quizá pida regresar a casa a los cinco minutos de haber salido, o posiblemente te pida que te vayas. Lo normal siempre es subjetivo.

¿Cómo darte cuenta si un ser querido tiene depresión? Generalmente empiezan a realizar menos actividades de las usuales, abandonan relaciones, hablan poco de sí mismos, y cuando lo hacen utilizan la autocrítica, se vuelve una persona inhibida, parada, que no se atreve, duda, utiliza la procastinación, deja las cosas para otro día, no termina sus tareas; en cualquier conversación saca su punto de vista negativo, no acepta soluciones y vive con nostalgia del pasado, otros tiempos en los que se recuerda feliz.

Si crees que alguien cercano a ti está en depresión, no dudes, busca ayuda profesional, habla con otras personas cercanas y traten de que pida ayuda, que comience un tratamiento.

Sí, hemos vivido tiempos difíciles, el asilamiento y el miedo afectó la mente de mucho de nosotros, no pierdas tiempo, y si un ser querido está enfrentando la depresión, busca ayuda.