Cada vez que respiramos sacamos todo el aire de nuestros pulmones y no nos causa sorpresa que siempre haya oxigeno para volver a llenarlos. Salimos de pesca y si ya no encontramos peces en la poza de siempre, buscamos en alguna y finalmente logramos preparar nuestro ceviche.

Sacamos la basura en bolsas a la puerta de nuestras casas y cuando checamos al día siguiente la basura ha desaparecido. Tampoco nos parece extraño que en las tiendas de autoservicio haya mangos sin importar la temporada del año que sea. Pero sin darnos cuenta, día a día le ocasionamos a nuestro planeta un desgaste excesivo.

Todos los días se generan toneladas de basura en todo el mundo, que a la larga van a convertirse en un problema ecológico. Miles de especies se encuentran en peligro de extinción por el egoísmo humano, no respetamos temporadas de veda ni zonas que no son de cacerías o especies que se encuentran en peligro, sólo nos importa la satisfacción inmediata.

El traer productos de otras partes del mundo ha reducido su costo económico, pero ha aumentado el costo ecológico, que hoy no vemos, pero que tarde o temprano tendremos que pagar. Importar productos de China puede hacer que sean más económicos; el comer mangos de Brasil en pleno invierno puede parecer algo fantástico, pero la cantidad de combustible que se quema para transportar todos estos productos y artículos y la contaminación que se genera en los mares y en el aire tarde o temprano pasarán su factura.

La naturaleza es bondadosa y nos da todo lo que necesitamos, pero a cambio exige cuidados que no le estamos dando. Debemos hacernos conscientes de esto y disminuir la producción de basura en cada casa, preferir el consumo de los productos locales, no por un acto nacionalista, sino por las ventajas que esto representa tanto para la economía local como para la ecología mundial.

También, utilizar menos nuestros automóviles, no sólo para disminuir la contaminación ambiental sino para mejorar nuestra salud. Respetar las temporadas de veda de los diferentes animales, ya que si no cuidamos su reproducción pueden terminarse. Desempolvar la bicicleta y hacer los viajes cortos en ella no sólo por el medio ambiente sino también para hacer un poco de ejercicio y alejarnos de la vida sedentaria.

Qué mejor momento para hacer conciencia de esto que ahora que estamos en la temporada y muchos de nosotros tenemos la dicha de pasarla cerca de la playa o de vacaciones. Respetemos el lugar al que llegamos y su paz, dejemos las playas o el lugar que visitemos más hermoso de cómo lo encontramos y pongámonos el objetivo de respetar el medio ambiente, cuidarlo, de recoger basura, pintar nuestras bardas, plantar árboles, convivir con la comunidad, hacerla florecer, consumir de las tiendas locales y agradecer cada día la belleza que nos acompaña.

Tomemos la costumbre de mirar a nuestro alrededor y de sorprendernos con los milagros que cotidianamente nos regala la naturaleza y a tratarla con el respeto y al amor que se merece.