La salud de nuestro cerebro

El cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo, y sin embargo pocas veces pensamos en él o en cómo podemos cuidarlo. Dedicamos mucho tiempo a la investigación de qué alimentos nos ayudan a adelgazar, pocas veces pensamos en qué alimentos le dan salud a nuestro cerebro y cuáles lo deterioran.

Es difícil pensar en nuestro cerebro porque es un órgano que nunca vemos. Está encerrado en el cráneo y solemos pensar que todo está bien, pero en realidad no siempre es así. Cientos de procesos se realizan dentro de él todos los días y es el responsable de nuestras decisiones, de nuestra felicidad y tranquilidad. Ya llegó el momento de comenzar a tomarlo en cuenta.

El doctor Daniel Amen ha dedicado su vida profesional a estudiar el cerebro y su comportamiento y los descubrimientos que ha hecho, apoyado en miles de escaneos cerebrales y de cientos de pacientes que han mejorado su vida lo avalan. Observó que muchos pacientes tenían diagnósticos parecidos y al ver la imagen de sus cerebros y su actividad eran completamente diferentes. Esto lo hizo pensar en que a cada persona se le debe diagnosticar de manera individual y no a través de un grupo de síntomas.

Pocas personas podrán desplazarse hasta su clínica en California y permitirse un escaneo cerebral y un diagnóstico, pero él con sus libros nos habla de los pequeños cambios que podemos hacer en nuestra vida y que ayudarían a nuestro cerebro a recuperarse de lesiones o problemas adquiridos.

Tenemos que considerar nuestras opciones decidiendo por aquellas que son buenas para nuestro cerebro. Hay que enseñar a nuestro cerebro a pensar en positivo, elegir los pensamientos de gratitud. Dejar de pensar en el pasado con recuerdos de rencor y arrepentimiento y no permitir que la ansiedad por el futuro nos atrape. Concentrarnos en el hoy, en el ahora, pero enfocando los pensamientos a los miles de pequeños momentos de gratitud que tenemos en el día, reconocer las cosas positivas que nos suceden.

Hacer ejercicio todos los días. No es necesario pasar horas en un gimnasio, elige el ejercicio que más te gusta hacer, tal vez caminar, nadar, montar bicicleta. Esto te permite gozar de la naturaleza al tiempo que tu cuerpo recibe la dosis diaria de ejercicio.

Comienza a elegir la comida que vas a consumir pensando si te ama de vuelta. El azúcar y las harinas son deliciosas, pero definitivamente no son buenos para el cerebro. Elige tus opciones y disminuye el consumo de azúcar, harina, alcohol, conservadores, colorantes. Todos ellos van impidiendo que tu cerebro se recupere o que funcione correctamente.

Si bien es cierto que hay grandes problemas que aquejan al cerebro, lesiones, enfermedades, hábitos de vida muy arraigados, estos simples consejos pueden comenzar a cambiar la manera en que funciona y llevarte a mejores decisiones y a una vida más serena.

Estamos acostumbrados a creer todo lo que nuestro cerebro nos dice y por eso cuando escuchamos los pensamientos automáticos negativos que se generan en él asumimos que son ciertos, pero muchas veces no lo son. “La gente no me quiere”, “lo que mi amiga quiso decir es que está molesta”, “seguro piensan que estoy gorda”, “nunca me recuperaré”, “si yo hubiera actuado diferente”, todos estos pensamientos nos roban confianza y nos llenan de dolor y de ansiedad y muchas veces no son ciertos.

No podemos saber nunca qué hubiera pasado si …, no hay manera de conocer los pensamientos de otros sin preguntarles. No creas todo lo que tu cerebro te dice. Pregúntate ¿es completamente cierto?, ¿cómo te hace sentir ese pensamiento?, ¿qué pensamiento te haría sentir mejor?, introduce en tu mente el positivismo, da lo mismo pensar algo catastrófico que algo esperanzador, y lo segundo trae alegría a tu vida; enfócate en tus logros y en tus fortalezas, muestra empatía y compasión por otros y por ti mismo, encuentra motivos para reír o incluso para carcajearte, puede ser viendo películas o escuchando un programa cómico.

Nunca es tarde para comenzar a cuidar de nosotros mismos y cambiar nuestros hábitos. Comienza hoy mismo y pronto veras resultados en tu vida diaria.