Hace tiempo escuché una historia sobre un perro herido. Iba caminando por las calles de su pueblo cuando un coche pasó a toda velocidad y lo atropelló. El can quedó muy malherido a una orilla de la calle. No podía levantarse, se lamentaba aullando. Dos jóvenes que pasaban por ahí se dieron cuenta de que el animalito estaba en problemas y uno de ellos decidió ayudarlo. Se acercó a él e intentó cargarlo; el perro, al sentir el dolor cuando lo movían, trató de morder la mano del joven, quien se alejó furioso y dijo: “perro malagradecido, estaba tratando de ayudarlo y me muerde”. A lo que el amigo contestó: “no te muerde porque sea malo o malagradecido, sino porque está lastimado”.

Así somos. Nuestras actitudes neuróticas, agresivas, dañinas y autodestructivas tienen su origen en que estamos heridos. El dolor está en ocasiones ligado a nuestro pasado, a nuestro niño interior. De esta manera, el dolor que se origina en nuestro pasado, si no sabemos procesarlo y superarlo, se liga a nuestro presente y nos hace reaccionar cuando alguien nos lastima.

Nuestro niño interior en ocasiones carga con el dolor de algún error de nuestros padres o el haber enfrentado situaciones difíciles, como pérdidas. No es sólo por haber enfrentado un hecho doloroso, porque los tenemos que enfrentar todos, tiene más que ver con la incapacidad personal de aceptarlo y superarlo.

La fantasía que un niño o un joven enfrenta al sentir vacío o desamor le lleva a vivir con actitudes inadecuadas, con repetición de conductas que le hacen daño, le llevan a la manipulación, adicciones y autodestrucción.

Este niño vive todos los días el abandono que sufrió en su infancia y no debemos reeducarlo, sino dejarlo ser; permitirle saber que no es tan frágil ni tan vulnerable. Hay que permitirle volver atrás y sentir las emociones que ha bloqueado, tal vez porque pensó que no era correcto sentirlas, o que eran malas.

Hoy, siendo adultos, sabemos que los sentimientos no son malos ni buenos, debemos sentirlos y aprender de ellos. Aquellas defensas que construimos en nuestra infancia nos permitieron sobrevivir a las cosas que enfrentamos entonces, pero hoy se convierten en obstáculos para encontrar nuestra felicidad.

Hay algunos consejos que nos pueden ayudar a conectar con nuestro niño interior e impulsarlo a sanar. Lo primero es regresar, contactar a nuestro niño interior para que nos diga qué necesita, ayudarlo a que confíe en lo que siente y en sí mismo. Debemos, como adultos conscientes, reconocer a este niño que vive dentro de nosotros con su aspecto infantil y herido y aceptarlo tal como es.

Debemos enseñarle a nuestro niño interior que ya no necesita la aprobación de los adultos que lo rodean, que nosotros lo aceptamos tal como es, respetando sus tiempos, sus urgencias y sus decisiones.

Al dedicarle tiempo a tu niño interior puedes descubrir muchas cosas de ti que no sabes, que habían quedado ocultas por miedo. Cuando logras enfrentar y superar el dolor, puedes volver a sentir alegría, espontaneidad y seguridad.

No podemos encontrar la felicidad en el presente sin dejar atrás el pasado. No importa si el dolor fue imaginario, si la pérdida sólo existió en nuestra imaginación; no podremos avanzar y concentrarnos en el presente hasta que logremos sanar. Dedica tiempo a tu niño interior, a conocerte, a respetar tus miedos y tu dolor. Aprende la lección que este dolor vino a enseñarte y ahora sí, de la mano con tu niño interior, puedes concentrarte en el presente y seguir adelante.

No puedes quedarte como el perrito, en una orilla solo aullando de dolor y sin permitir que nadie te ayude; superarlo está en ti, no puedes seguir refugiándote en el dolor, tienes que comenzar a sanar desde adentro para así encontrar la serenidad.