No se acaba la temporada

Se acaba la temporada. Hoy metemos todas nuestras cosas en el coche y regresamos a Mérida. Solemos olvidar a la gente que vive en Progreso y en Chicxulub durante todo el año, solo nos preocupamos por como esta la ciudad y la playa mientras nosotros estamos ahí.

La pandemia fue muy dura para los pescadores y la gente que vive en esa zona. El asilamiento y la prohibición de salir al mar fueron difíciles. Se que fueron difíciles para todos, pero para quienes viven cerca de la playa, en casas muy chiquitas y compartiendo espacio con muchas personas, el no poder salir causo muchos problemas.

Este año por fin todos estábamos dispuestos a recuperar el tiempo perdido, a gozar de la playa y del mar el mayor tiempo posible. Sin embargo, agosto decidió algo diferente: vino una marea roja que trajo muerte y destrucción a las criaturas que viven en el mar. Cientos de peces flotaban sobre las olas y se descomponían a orillas de la playa. Una vez mas, la recomendación era no salir, no meterse al mar.

Los pescadores que esperaban con ansias la temporada de pulpo (que comenzó en agosto) tuvieron que conformarse con atrapar peces que huían de la marea roja y que nadie quería comprar por miedo a que estuvieran envenenados.

Ya en los últimos días, el mar comenzó a recuperar su belleza, pero el daño estaba hecho, la mayoría de las personas ya no quisieron entrar a bañarse, esperando que el tiempo limpie nuevamente el agua y el fondo de nuestras playas.

Pero ya que el mar estuvo restringido, pudimos gozar de nuevas atracciones que hay en la zona, como los paseos a El Corchito, El Sendero Jurásico, El Museo del Meteorito, el Malecón, La Feria. El esfuerzo del Gobierno de abrir nuevas atracciones que nos lleven a disfrutar de la zona aun después de la Temporada han sido un acierto. Esto diversifica la economía de la zona, para evitar que cuando la Temporada no es como lo esperábamos encontremos nuevas formas de crear empleos y nuevos lugares en donde buscar diversión de una manera familiar y sana.

El Museo de Meteorito esta construido en el comienzo del Malecón. Un edificio de hermosa arquitectura y con una tecnología que me asombró, Dinosaurios que se mueven de una manera muy real, pantallas que escenifican la historia de como vivieron y como cayo el meteorito que responsabilizamos por su extinción, un puente que nos hace sentir que viajamos en el tiempo para poder llegar a aquella época donde había dinosaurios que se movían libremente. Al salir, poder dar un paseo por el malecón, que ya es una zona peatonal y segura, en la que podemos encontrar diferentes lugares para comer, juegos, parque de diversiones, la playa.

Eso es lo que tenemos que procurar, diversificar la economía de nuestros pueblos costeros, para que no dependan por completo de la pesca. Para que cuando alguno de los factores sale mal, los otros proporcionen sustento y la gente no sufra tanto. Estamos rodeados de bellezas naturales, hay cientos de posibilidades de experiencias para ofrecer en nuestra zona. Apoyemos las iniciativas como estas que permiten que nuestra gente encuentre un trabajo digno todo el año, que les ayude a salir adelante. No le demos la espalda a la ciénaga y a progreso, apoyemos todo el año estos lugares, no solo por ayudarles sino también por realizar actividades diferentes, por divertirnos en familia y con amigos, No te lo pierdas, la Temporada no ha terminado, ahora dura todo el año y podemos disfrutarla.