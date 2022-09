Vivimos con estrés crónico

El estrés afecta a casi el 80% de la población actualmente. Estamos tan acostumbrados a él, que ya ni siquiera notamos que lo padecemos y continuamos con nuestros terribles hábitos de vida. No podemos olvidarlo, pero tenemos que aprender a gestionarlo. Si analizamos muchos de nuestros síntomas físicos veremos que son ocasionados por el estrés. Todos enfrentamos diariamente situaciones difíciles que nos llevan al desequilibrio.

El estrés en principio es algo útil. Nos ayuda a reaccionar adecuadamente ante las amenazas o situaciones que enfrentamos, que no son normales o cotidianas, por lo que si lo manejamos adecuadamente puede ser un aliado. Hay una metáfora que explica lo que es vivir con estrés todo el tiempo. Si tu metes a una rana en una olla de agua hirviendo, la rana inmediatamente saltará y se saldrá del agua antes de morir. Pero si metes a la misma rana en una olla de agua y la pones en la lumbre, de manera que el agua vaya calentándose poco a poco, la rana se ira adecuando a la nueva temperatura, hasta que sea muy tarde para saltar y muera en el agua hirviendo. De la misma manera las personas que viven en estrés crónico, en ocasiones, cuando se dan cuenta, ya es muy tarde para recuperar el equilibrio o la salud.

Una mente estresada va a la deriva, ocasionalmente con pensamientos que la llevan al pasado o al futuro incierto. La mente sana se concentra en el momento, disfrutando cada instante. La mente estresada funciona como en piloto automático, casi sin darse cuenta de lo que pasa.

En ocasiones, el estrés excesivo nos lleva a dormir pocas horas, o a dormir mal y esto va provocando en nuestra vida un círculo vicioso, ya que el no descansar nos hace vivir con más estrés. Nuestro cuerpo esta preparado para vivir en un mundo que cambia constantemente, pero no está preparado para vivir en un estado de alerta permanente.

Lo que detona nuestro estrés, casi nunca es algo externo, casi siempre es la manera en la que decidimos afrontar nuestras circunstancias y esto puede ser ocasionado por que somos muy exigentes, o por que nos llenamos de actividades sin dejar espacio para la meditación y el diálogo interno, o por que no aceptamos nuestros sentimientos ni los expresamos, o por que nos adaptamos a las exigencias externas, por falta de organización, es decir, por muchas circunstancias, pero muchas de ellas podemos modificarlas.

Una de las acciones más importantes para disminuir el estrés es dedicar unos minutos al día a la relajación, hay que recordar que no estamos estresados por que nos falta tiempo, sino que es al revés, nos falta tiempo por que estamos estresados y desorganizados.

Para meditar no necesitamos mucho tiempo, ni un lugar especial, ni equipo diseñado para ello. Solo necesitamos asignar un tiempo para hacerlo y aprender sencillas formas de respiración y, por supuesto, apagar nuestro teléfono mientras lo hacemos. Solo necesitas sentarte en un lugar tranquilo y silencioso, de ser preferible cerrando los ojos para no tener distractores visuales. Si puedes, acompaña este momento con musica relajante, que te ayude a meditar y que cubra los posibles ruidos externos. Deja de alimentar tu mente y concéntrate en tu respiración. Respira de manera profunda y sostén un poco la respiración antes de exhalar. Si llegan pensamientos, déjalos pasar, no te concentres en ellos y vuelve a tu respiración. Solo hacen falta unos cuantos minutos para recuperar la tranquilidad y la serenidad. Si permanecer quieto te altera puedes intentar hacerlo mientras caminas.

Dedica un tiempo diario al ejercicio. Con solo 20 minutos de caminata al día recuperas tu condición física y liberas tu mente. Es mejor si lo puedes hacer disfrutando de la naturaleza, pero si eso no es posible solo camina donde puedas o haz el ejercicio que mas te guste.

Durante el día dedica un momento, preferentemente en la noche, para relajarte oyendo música, de ser posible a la luz de las velas y encendiendo un incienso que te rodee con su aroma. En estos momentos analiza tu día, piensa cuánto tienes que agradecer, analiza tus sentimientos, conócete a ti mismo.

Así como organizas tu tiempo de trabajo, de comer, de hacer llamadas, asigna un tiempo a la risa y al contacto con tus amigos o familiares. El humor es un mecanismo de supervivencia. Puedes pasar tiempo con un amigo que te hace reír, o ver una película cómica, o escuchar un programa de televisión. Decía Winston Churchill “La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser, el humor los consuela de lo que son” dedícale un tiempo en tu día al humor, la diversión y la frivolidad.