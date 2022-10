La ONU ha declarado el 10 de octubre como Día de la Salud Mental, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre este problema. Pero hay un enfoque que me gusta más: el de crear conciencia acerca de la salud de nuestro cerebro. Ya es momento de cuidar esta parte de nuestro cuerpo que ha estado olvidada por mucho tiempo.

El cerebro no se toma mucho en cuenta cuando pensamos en nuestra salud, es un órgano que no vemos, está encerrado dentro de una cavidad y sabemos muy poco sobre él, sin embargo, se ha descubierto que si lo cuidamos y procuramos su buen funcionamiento será más fácil gozar de la salud mental.

Se habla de que en estos tiempos han crecido la depresión, la ansiedad, la bipolaridad. Esto ha hecho que los ojos del mundo se enfoquen en la salud mental, pero no debemos focalizarla sólo en cuanto a curar los males que la aquejan, sería mejor hacerlo en cómo cuidar nuestra mente para que esté sana.

Nuestros espejos nos han hecho basar la salud en la belleza física, en procurar un cuerpo delgado, una piel lisa, un pelo abundante como señales de salud. El cerebro no puede verse, va perdiendo su salud poco a poco con las cosas que comemos, con las imágenes que vemos, pero no somos conscientes de cómo va deteriorándose sino hasta que enfrentamos algunos de los problemas de salud mental que hoy nos aquejan. El cerebro se va degradando poco a poco, pero es posible tener cuidados básicos que le permitirían funcionar mejor.

El Dr. Daniel Amen, reconocido psiquiatra, ha establecido más de 10 clínicas en Estados Unidos que permiten el estudio del cerebro mediante imágenes que revelan cómo el funcionamiento de sus diferentes partes explican muchas de las hoy llamadas enfermedades mentales.

Él no está en contra de la medicación cuando es necesaria, pero ha podido observar que el diagnostico de muchas de enfermedades mentales se hace a partir de un grupo de síntomas que las explican. Sin embargo, al poder ver el funcionamiento del cerebro, la conclusión a la que ha llegado es que no todos los cerebros diagnosticados con una enfermedad tienen el mismo funcionamiento, por lo que deberían ser tratados de forma distinta.

Para ellos, más que Día de la Salud Mental, debería de ser llamado el día de la salud del cerebro, ya que en él radica la mente y su salud determina muchos de nuestros comportamientos.

Comenzar el día con agradecimiento y optimismo es importante. Decirte a ti mismo que será un gran día, para que tu subconsciente lo escuche y comience la diferencia. La alimentación es básica, la gente determina su dieta por nuestra imagen, pero todo lo que comemos afecta nuestro cerebro y su funcionamiento. Es importante tomar en cuenta esto en cada comida que hacemos. Nuestro cerebro se ve afectado por el consumo de azúcares refinados, de harinas, de algunos colorantes artificiales, de conservadores, de pesticidas.

Cada vez que vayamos a comer tenemos que considerar si nuestros alimentos son los adecuados para nuestro cerebro y su buen funcionamiento., Lo mismo pasa con nuestros pensamientos, parecen inofensivos, en ocasiones hasta creemos que los controlamos, pero si no comenzamos a hacerlo cuando aparecen, ellos toman las riendas de nuestra ansiedad.

No tenemos que creer cada pensamiento que tenemos, debemos poder identificar si lo que pensamos es cierto al 100 por ciento, si no lo es, entonces debemos ubicar qué pensamiento sería más saludable para nosotros.

De pronto, antes de un examen muy importante nuestro cerebro piensa “creo que no estudie suficiente”, si no nos deshacemos de ese pensamiento, pronto llegaran otros como “qué tal que se me olvida lo que estudie”, “qué pasará si me preguntan algo que no sé”.

Estos pensamientos irán minando nuestra seguridad y llenándonos de ansiedad, de tal manera que no seremos capaces de pasar el examen. Tal vez nuestro cerebro nos diga: “claro no estudiaste lo suficiente”, pero en realidad caímos en una trampa que nos llena de ansiedad y poco a poco nos acostumbramos a pensar de manera negativa y a creerle más a nuestro cerebro.

El Día de la Salud Mental es para reflexionar acerca de la salud del cerebro, comencemos cambiando nuestros hábitos, no será fácil, llevamos mucho tiempo sin cuidar nuestro cerebro ni nuestros pensamientos. Pero poco a poco, estudiando, investigando, cambiando pequeños hábitos, haciendo ejercicio y respirando correctamente podremos gozar de una mejor salud mental.

Celebremos este día comenzando con esos pequeños cambios que nos llevarán por el camino correcto para que nuestro cerebro sea más saludable.