El ser humano vive y se desarrolla casi siempre en una especie de jaula, un espacio en el que añora lo que tuvo o lo que recuerda que tuvo, y lo que podría tener, el lugar al que podría llegar si… Pero esto no es más que una trampa que nos impide disfrutar del presente, una trampa en la que nos refugiamos por miedo, por miedo al cambio, a no ser aceptados, a haber perdido los mejores momentos y no ser capaces de recuperarlos.

Pero en definitiva la vida sólo es lo que tenemos aquí y ahora. No es lo que fuimos, lo que pudimos ser o lo que podríamos llegar a ser si las estrellas y los planetas se alinean y logramos un futuro perfecto. Tenemos que aprender a vivir en el presente, a disfrutar lo que tenemos hoy porque todo lo demás no existe.

El pasado en ocasiones pesa demasiado, tanto que nos aleja de la felicidad y comenzamos a soñar en qué sería si pudiéramos cambiar las circunstancias que nos rodean. Pero todo es ficción, sin embargo, dejamos que pasen los segundos sin disfrutarlos, sólo imaginando cómo sería el mundo si… y entonces imaginamos miles de escenarios de un presente diferente si hubiéramos tomado otras decisiones en el pasado o de un futuro brillante y feliz alejado de los problemas.

Vivir el presente no significa que niegues u olvides tu pasado, todo lo contrario, eres lo que eres hoy gracias a él y a todas las experiencias que viviste. La experiencia te sirve para tomar decisiones más sabias si logras aprender de ella. Pero si sólo la cargas y la traes al presente constantemente, es un lastre para tu felicidad.

Esto tampoco significa que no pienses en el futuro, la mayoría de las personas edificamos día a día nuestro futuro y debemos pensar en él, hacer planes, soñar, pero no debemos dejar de disfrutar o vivir el presente por la promesa de un futuro creado en nuestra imaginación.

En lo primero que debemos de hacer conciencia para gozar el presente, es que éste es nuestro único momento real, el único en el que verdaderamente podemos actuar. Además, debemos comprender que algunas experiencias causan dolor, que hay momentos difíciles, pero sin duda siempre vale la pena vivir y seguir adelante, agradeciendo cada instante y cada posibilidad que se nos presenta.

También es importante conocernos realmente, tomarnos el tiempo de viajar a nuestro interior y aceptar nuestras debilidades y fortalezas. Conocer nuestras trampas a la felicidad y nuestros miedos. Esto lo logramos tanto mirando al interior como observando nuestras relaciones con otras personas y cómo nos perciben, porque la negación es parte de este proceso de autoconocimiento y nos hace tener puntos ciegos en nuestra personalidad, que no podríamos ver si no observamos nuestro reflejo.

Somos seres libres, pero a veces no queremos reconocer las características de nuestra propia libertad. Somos libres de tomar cualquier decisión que queramos, pero tenemos que aceptar siempre las consecuencias de nuestras decisiones.

Es cierto que en ocasiones las consecuencias no eran claras cuando tomamos una decisión, pero ese es el costo de la libertad y no eres realmente libre hasta que lo asumes, hasta que aceptas las consecuencias como parte del proceso y como herramienta de aprendizaje.