Esta es la última semana del año y no podemos impedir hacer nuevos propósitos o volver a pensar en los de todos los años. Pensamos que el 1 de enero de alguna manera mágica tendremos la fuerza para cambiar todo lo que creemos que tenemos que cambiar, lo que hace que nuestra vida no sea perfecta o al menos que no sea como creemos que debe ser una vida perfecta.

Nos pasamos todo el año pensando de qué manera podríamos ser más felices, qué nos haría mejores personas, cómo podríamos cambiar. Siempre analizando nuestra vida en búsqueda de qué es lo que tenemos que cambiar en lugar de buscar qué cosas tenemos que agradecer.

Qué tal si este año cambiamos la dinámica, qué tal si en la cena de año nuevo, en lugar de escudriñar nuestra vida por qué es lo que está faltando, la analizamos buscando qué podemos agradecer. La felicidad no se garantiza por perder unos kilos, por dejar de fumar, por no permitirnos procrastinar. La felicidad no se encuentra en lo que nos falta, sino justo aquí, en lo que tenemos, en lo que hemos trabajado y conseguido, en los amigos que nos han acompañado a lo largo del camino, en la familia que hemos formado.

No más propósitos de año nuevo, no más cambios vertiginosos de un día para otro. Cada año debemos de agradecer lo logros obtenidos cotidianamente. Esta semana no es para pensar en lo que nos falta, ya habrá tiempo el año que viene para comenzar a tomar las decisiones que nos lleven a un lugar diferente. Esta semana es para gozar, para agradecer, para reconocer las bendiciones que hemos recibido.

Esta semana es para pasar tiempo con nuestros amigos, agradecer su amistad, comer con nuestros hijos y agradecer su presencia en nuestras vidas, para jugar con lo nietos y sentirnos bendecidos de compartir sus sonrisas, para llamar a nuestros hermanos y entre risas recordar nuestras travesuras y tantos recuerdos compartidos, para conversar con nuestros padres y con el corazón agradecerles quienes somos y en lo que nos hemos convertido.

Cada persona que ha estado en nuestra vida ha puesto su granito de arena para forjar nuestra historia, y nosotros con cada decisión y cada paso que hemos dado hemos ido construyendo nuestro presente. No necesitamos una fecha cabalística, cada día es un paso más y con cada paso vamos haciendo nuestro camino, no queramos cambiar la dirección de manera tajante, la vida lleva un ritmo y si no nos gustan los resultados obtenidos, podemos cambiar de dirección, todos los días nos brindan esa oportunidad, cada decisión es un nuevo rumbo.

Así que hagamos esta semana un alto en el camino, veamos hacia nuestro interior. Analicemos todo por lo que hemos pasado, nuestros triunfos, nuestra supervivencia, si no somos felices con lo que tenemos, tampoco lo seremos con lo que nos falta. La vida es hoy, vivamos el presente, demos gracias de las experiencias vividas, de las lecciones aprendidas, de los amores disfrutados y de las ausencias que hoy lamentamos, pero que llenan nuestro corazón de recuerdos.

Recibamos al 2023 llenos de agradecimiento y listos para aprender las nuevas lecciones, para conocer nuevos límites y, sobre todo, para apreciar lo que tenemos.

Les deseo un 2023 lleno de nuevas oportunidades y sorpresas, de agradecimiento y de disfrutar día a día de lo que vamos construyendo.