Del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, hay poco que decir que no haya sido escrito ya. Toda la vida se trata de eso, del amor y la amistad, el amor que damos y el que recibimos le da sentido a nuestra vida.

Pero a veces lo olvidamos, pensamos que podemos engañar al corazón y no darle importancia al amor; a veces creemos que podemos sobrevivir solos y sin amigos, que no son necesarios, que con tenernos a nosotros nos bastamos.

Sin embargo, cientos de estudios han demostrado que las personas que tienen un circulo social fuerte, los que tienen un sistema de apoyo a su alrededor, viven más años, y lo que es seguro es que son los que más disfrutan esos años vividos. Porque muchas veces estamos luchando por tener mas años de vida cuando lo importante es llenar esos años de vida.

Lo más valioso de nuestra vida no es lo que tenemos, lo que adquirimos o 0 poseemos, sino quienes tenemos cerca, con quienes conversamos, a quienes les dedicamos nuestro tiempo. Pero algo pasa y lo olvidamos, le damos más tiempo a lo urgente, al trabajo, a las redes sociales. Este día sirve para darnos cuenta a quiénes tenemos cerca, a quién decidimos dedicarle nuestro tiempo y quiénes llenan de alegría nuestro corazón.

Con la pandemia del coronavirus aprendimos la importancia de la familia, de nuestro núcleo más cercano, pero días como el 14 de febrero nos permiten entender la importancia de los amigos, de todas esas personas que nos hemos encontrado en el camino y que de una manera u otra ocupan un espacio en nuestro corazón: los amigos, la familia que elegimos o la que tenemos y que de verdad está cerca de nosotros. Todos aquellos en quienes nos apoyamos en los momentos difíciles, las personas con las que festejamos nuestras alegrías y a quienes queremos cerca en nuestros momentos importantes.

El 14 de febrero puede ser tomado como una fecha comercial, el día que compramos flores y chocolates y los repartimos. Pero en realidad es un día para la reflexión: quién ha estado ahí, en quién me he apoyado, con quién he llorado, pero también con quién he reído y disfrutado, para quién estoy, por qué personas dejamos todo y corremos a ayudar.

Siempre nos estamos quejando del tipo de personas con quienes nos relacionamos, hablamos mal de las tóxicas que afectan nuestra vida, pero es más importante pensar quiénes somos y cómo afectamos la vida de los demás. Si no queremos personas tóxicas, debemos empezar por no serlo.

Si nuestro entorno no es lo que esperábamos, tal vez debamos enfocar la vista hacia nuestro interior, ¿quiénes somos?, ¿qué estamos dando?, ¿por qué atraemos a las personas equivocadas? Si comenzamos a caminar más ligeros, si olvidamos nuestros rencores, si comenzamos a preocuparnos por las palabras que salen de nuestra boca, tal vez comiencen a acercarse a nosotros las personas adecuadas o de la manera adecuada. En muchas ocasiones las raíces de nuestros problemas están dentro de nosotros, y al cambiar nuestra actitud cambiamos también lo que recibimos de la vida.

El 14 de febrero, y los demás días, goza con las personas que están cerca de ti, diles lo importantes que han sido, agradece su presencia en tu vida. Y a partir de hoy, siempre sé lo que esperas encontrar en los demás, sé tú ese amigo que estás buscando, esa pareja que no encuentras. No quieras que los demás hagan tu trabajo, empieza hoy a ser la persona que no has podido encontrar y verás todos los cambios que esto produce en tu vida.

Feliz 14 de febrero, gracias por esta ahí para leerme, porque gracias a eso he aprendido mucho de mí misma y de quienes me rodean, y a dar lo que quiero recibir.

Gracias a todos los que han estado y están en mi vida, porque gracias a eso soy quien soy y puedo amar como he aprendido a hacerlo y hoy puedo gozar teniendo mucho que agradecer a la vida , a mi familia y a mis amigos.