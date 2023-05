“No te des por vencido nunca, nunca, nunca”

Winston Churchill, quien pensaba que el éxito no era más que una suma de fracasos bien aprovechados, dio una vez un discurso en la que fuera su universidad, diciéndole a los estudiantes que nunca se dieran por vencidos, no importa si el sueño es grande o pequeño, él les dijo: “no se rindan nunca, nunca, nunca”. Y es que cualquiera que sea nuestro sueño, no importan los fracasos, las equivocaciones, los aciertos, los desvíos; si somos tenaces y persistentes, superaremos todo.

Porque en realidad ningún fracaso está ahí para castigarnos, todas las experiencias son para vivirlas, para aprender y continuar nuestro camino. Nos pasamos la vida buscando pretextos y razones, errores de nuestro pasado, a quiénes culpar por lo que no somos hoy, pensando en lo que hubiéramos sido … y ya que lo encontramos, le colgamos el peso de nuestro fracaso, de nuestra desilusión, de nuestros sueños rotos.

Puede ser un maestro o nuestros padres, el compañero que nos buleaba o el novio que nos abandonó, cuando en realidad los únicos que escribimos nuestro destino somos nosotros mismos.

Decía Amado Nervo en un poema: “porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino”. No esperemos al final del camino, no esperemos un hipotético juicio final en el que le explicaremos a Dios por qué no fuimos lo que pudimos ser, por qué no ayudamos a quien pudimos ayudar, por qué desperdiciamos nuestra vida buscando culpables en lugar de salir y cumplir nuestros sueños; por qué permitimos que nuestros miedos nos ahogaran y nos impidieran disfruta la vida, que pasó a nuestro lado y no nos atrevimos a vivirla.

Cada uno de nosotros se encuentra en un punto diferente de su propio camino. Ese punto es el resultado de todas las decisiones que hemos tomado, porque, al final, el lugar en el que estamos es el resultado de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, pero sobre todo de nuestras experiencias, de nuestros amores y de nuestros rencores.

Pero debemos hacer conciencia de que nadie más que nosotros mismos somos los responsables de nuestro destino; que si permitimos que alguien nos lastimara, que el peso del rencor nos retrasara, que el miedo nos paralizara, fue una decisión tomada por nosotros.

Pero no importa cómo ha sido tu camino hasta hoy, no importa si los has caminado con la vista fija en el pasado o con la mirada soñadora sólo en el futuro. Lo importante es que este último paso que diste sea el definitivo que das sin plena conciencia de la responsabilidad que tienes contigo mismo y con la vida.

A partir de hoy haz que cada paso cuente y te lleve hacia tus metas. Aprende de tus errores y disfruta la experiencia, sé un arquitecto con sentido que construye su vida sobre columnas bien cimentadas; haz que vivir valga la pena, para que cuando llegue ese último día, o no esperes al último día, para que cada día de tu vida, cuando veas hacia atrás, no tengas nada que explicar, no tengas a nadie a quien culpar, que no tengas detrás de ti posesiones, sino experiencias; que no hayas cargado fracasos y rencores, sino que hayas sido impulsado por la gratitud y el amor.

Que cada día puedas decir tranquilo que viviste tu vida al máximo, que la gente que amas lo sabe, que has tenido paz y la has compartido, que aprendiste de todas las experiencias y que no te diste por vencido nunca, nunca, nunca