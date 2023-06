Últimamente he estado poniendo más atención a mi entorno tratando de disfrutar el momento presente. Al observar a mi alrededor me he dado cuenda del mucho tiempo que todos le dedicamos a la pantalla de nuestro celular.

Voy al parque con mis nietos y veo mamás que llevan a sus hijos a disfrutar de jugar al aire libre. Entiendo que ellas quieren que sus hijos aprendan a gozar sin la presencia de las pantallas en sus vidas. Pero estas madres llegan, dejan a sus hijos en los juegos, se cercioran de que el entorno sea seguro y luego se dejan absorber por las pantallas de sus celulares y se pierden la cara de diversión de sus pequeños mientras disfrutan jugar con sus amigos, o a veces se pierden la cara de duda y miedo que algunos ponen antes de decidir no subirse al juego, y en lugar de alentarlos o disfrutar con ellos se dedican a ver en sus pantallas cosas que, estoy segura, no son tan importantes como lo sería el disfrutar el momento.

Estando en un concierto, disfrutando de la actuación en vivo del cantante preferido, veo a todas las personas mirando el concierto a través de sus celulares mientras lo graban para poder subirlo a sus redes. Pierden lo mejor del momento, por la posibilidad de que alguien le dedique más de 10 segundos a su publicación, en lugar de dejar el teléfono de lado y dedicarse a gozar del concierto.

Y así, puedo seguir enumerando los momentos que nos perdemos de su profanidad, o que no disfrutamos al máximo por que estamos tomando la foto que nos permitirá poner en las redes el excelente momento que tuvimos. Nada es más importante que el presente, que el momento actual; la risa de un niño dura un segundo, la emoción de tirarse por la resbaladilla es pasajera, el sabor de la comida no queda impreso en la fotografía, la sensación de un amigo de estar platicando con alguien que está poniendo total atención en la conversación es invaluable, el momento de gozar un atardecer sin una pantalla de pormedio es único, el asimilar un dolor o una pérdida en su momento. No dejemos que todos estos momentos se pierdan por lograr una buena publicación, por lograr más likes en nuestras redes.

Estamos tan atrapados en nuestra vida diaria, que a veces se nos olvida ver y gozar la belleza de la vida; vamos viviendo como si fuéramos zombis. Deja tus auriculares a un lado y disfruta del sonido de los pájaros, de las hojas moviéndose al viento, deja que el viento toque tu piel, la sensación de una lágrima al rodar por la mejilla, la risa de un niño. Vive cada segundo como si fuera el último, como si fuera el más valioso, porque lo es.

El mañana no está garantizado y casi nada de lo que pasa en nuestras pantallas es urgente o siquiera importante, mientras que mucho de lo que nos perdemos es invaluable. Abraza a tus seres queridos, disfruta de una charla con tus amigos, juega con tus nietos y permítete ser un personaje de sus caricaturas y vivir cientos de aventuras con ellos, goza el sabor de tu comida y disfruta de cada uno de los pasos de prepararla. Por que una comida preparada por uno mismo, no sólo es más sana, si no que nos permite disfrutar de todo el proceso. Abre tus ojos y tus sentidos a disfrutar de la vida, de tus relaciones, del momento presente, vive cada minuto con tu atención presente y usa las pantallas para mantenerte en contacto con tus seres amados que están lejos, para mantenerte informado, pero no permitas que absorban tu tiempo, porque nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos, pasa y no podemos recuperarlo, decide conscientemente cómo vas a disfrutarlo, cómo adminístralo, y cada noche regálate un momento para agradecer todo aquello que pudiste disfrutar, todos los momentos que te permitiste vivir, y todo el amor que pudiste compartir.