Decidir que queremos hacer algo no es suficiente, decidir dar un salto no es saltar, el haber encontrado la salida no significa salir, el sólo tomar una decisión no significa acción. Para realmente lograr un cambio tenemos que pasar del pensamiento a la acción.

Todos creemos tener las respuestas necesarias para un mundo mejor, para encontrar la felicidad, para vivir sanos. Damos consejos sin ton ni son queriendo que los demás los apliquen a su vida, pero no nos damos cuenta que para realmente lograr un cambio no sólo debemos tener soluciones, sino llevarlas a cabo, enseñar con el ejemplo.

Dice Jorge Bucay que para lograr que una conducta tenga un fin determinado se requiere de ciertos elementos que tenemos que desarrollar o tomar en cuenta.

Antes que nada, es importante tener un diagnóstico de la intención y una evaluación; es decir, tengo que entender qué es lo que estoy buscando, cuál es el fin.

Parece obvio, pero nos pasamos mucho tiempo de nuestro camino dando pasos sin dirección, se nos olvida que es importante entender hacia dónde voy, pero también desde dónde parto y cuáles son mis circunstancias actuales.

Una vez identificado el objetivo y la base de salida, debemos tener decisión. Cada persona tiene talentos especiales y diferentes. Estos talentos no están determinados sólo por cuántas personas hacen esa actividad mejor o peor que tú mismo, ni por cuántas personas te admiran por la manera en que lo haces, sino de qué cosas haces mejor, qué cosas disfrutas más, qué actividades te resultan más fáciles y placenteras.

Es importante la habilidad de lograr que las cosas nos parezcan fáciles y no complicadas y tortuosas. Pero por más que la naturaleza te haya dotado de habilidades maravillosas, si no dedicas tiempo a ejercitar los dones recibidos con disciplina y tiempo no lograras el talento ni el mejoramiento.

Y es aquí en donde entra un factor importantísimo para lograr cualquier cosa que nos propongamos: la pasión. Es el amor y el compromiso los que logran que tengamos la pasión y la energía que logrará que todo sea posible. Sin la pasión nos encontraremos siempre a la orilla del camino, esperando que las cosas sucedan. La pasión es lo que hace posible alcanzar nuestros sueños y metas.

Tienes que tomar el papel de tu vida y representarlo con pasión, de esta forma, no importará si al final de la función el publico se levanta y te aplaude o abuchea, porque habrás vivido cada minuto de tu vida con pasión, y cada minuto habrá valido la pena.

Y por ultimo: la acción. No importa cuán decididos estamos, cuánta razón tengamos, si no tomamos la decisión de pasar a la acción. Hay un viejo acertijo que habla de cinco ranitas que iban en un tronco que era llevado por la corriente de un río hacia una caudalosa cascada. Al pasar cerca de la orilla tres de las ranas deciden saltar, ¿cuántas de ellas se salvaron? La respuesta correcta con la información que se nos proporciona es “ninguna”, porque decidir saltar no implica saltar, encontrar la salida no es salir, debemos entrar en acción; para lograr modificar nuestra situación se necesita la acción, no es suficiente que las ranitas decidan saltar, es necesario que lo hagan.

No sólo debemos hablar de nuestros sueños en un café o escribirlos en un diario; no sólo debemos hablar de los errores de la educación o del Gobierno; no basta con hablar en contra de la corrupción y decir que la solución está en la educación; no basta con hablar contra la contaminación y tener buenos propósitos, es necesario llevarlos a la acción, es necesario convertirnos en la persona que queremos ser; si no nos gustan los resultados que estamos obteniendo tenemos que empezar por tomar decisiones diferentes y llevarlas a la acción.

¿Queremos un mundo mejor?, ¿un futuro mejor?, ¿una familia diferente ?, ¿ser mejores personas?, pues empecemos hoy a concretar acciones, a trazar el camino que queremos y comenzar con paso firme a recorrerlo.

Dejemos a un lado el teléfono y vivamos esa vida que queremos; apreciemos con nuestros ojos esos milagros a los que les damos like en las fotos que alguien tomó; comencemos el esfuerzo de desarrollar nuestros talentos para ser mejores personas.