Cuando se habla de acciones para reducir las emisiones de carbono y cuando pensamos en cómo salvar al medio ambiente, casi siempre lo asociamos con acciones o sacrificios que debemos hacer para lograrlo. Siempre pensamos en conducir menos, viajar menos, comer menos carne; la idea siempre está unida a un sacrificio o una pérdida. Este enfoque sólo hace que nos sintamos culpables o avergonzados por las acciones que sí cometemos, esto nos dice Jiaying Zhao en su plática de TED.

Estos sentimientos negativos no nos llevan a acciones que perduren o que podamos incorporar para siempre en nuestras rutinas. Nos llevan a acciones que hacemos ocasionalmente cuando nos vemos forzados a hacerlas, ella dice entre risas: “Si el futuro del planeta depende de un reducido grupo de personas dispuestas a hacer grandes sacrificios por el planeta, entonces no lo lograremos”.

Esto puede cambiar si logramos vincular la felicidad con las acciones para ayudar el medio ambiente. Se unieron ella y Elzabeth Dunn, una especialista que sabe todo sobre felicidad, y Jiaying es una científica de la conducta. Comenzaron haciendo una larga lista de acciones que podrían reducir de manera dramática las emisiones de gases, y entonces Liz identificó cuáles de estas acciones podrían producir felicidad. Y es así como crearon el sistema feliz de reducción de emisiones.

Para muchas personas las acciones individuales son inútiles y creen que es necesario introducir grandes cambios, pero en realidad nuestras acciones individuales sí funcionan, y no sólo funcionan sino que, como en un efecto dominó, estas acciones puede motivar a otras personas a realizarlas y así lograr un verdadero cambio, pueden mandarle señales al mercado y a las empresas de lo que nosotros, consumidores, queremos y lo que es importante para nosotros. Por que necesitamos un cambio institucional, pero éste puede ser motivado por nuestras acciones individuales.

Una buena alimentación nos hace sentir felices, el comer más vegetales ayuda al medio ambiente. No es necesaria una dieta 100% vegetariana, pero si aumentar nuestro consumo de verduras. Esto ayudará al planeta y nos hará sentir más ligeros y con mejor salud física. El enfoque no debe ser dejar de comer carne, esto no nos haría felices, pero pensar que debemos de comer más vegetales nos hará sentir mejor.

La nueva moda de ropa desechable, que es muy barata pero dura poco, está afectando mucho al planeta. Debemos acostumbrarnos a comprar cosas de mejor calidad, un poco más caras, y comprar menos. Hagamos de las compras una actividad ocasional y no una actividad diaria.

Una acción que puede traer felicidad a nuestra vida es ordenar el refrigerador, tenerlo desordenado implica desperdicio de energía y de comida. La persona que diseñó los refrigeradores no tenía en mente el comportamiento humano: los cajones están diseñados pensando en que guardemos en ellos frutas y verduras, pero la verdad es que lo que está fuera de nuestra vista se nos olvida, esto ocasiona que se desperdicie la comida y la energía.

La propuesta para evitar esto es utilizar los cajones para las salsas y condimentos, que duran más, y usar las puertas para los vegetales y frutas, que son más perecederos.

Otro truco para ayudar al planeta enfocándonos más en lo que ganamos que en lo que perdemos, es que en lugar de decir “conduce menos”, digamos “conduce con más personas“, esto no sólo te hará sentir feliz porque tendrás más interacciones con personas que conoces, no irás solo en tus desplazamientos y ahorrarás mucha gasolina. No vayas solo en tu coche, ve qué amigos tuyos tienen desplazamientos semejantes a los tuyos para poder compartir. Lo que sería maravilloso es lograr cambiar algunos desplazamientos y en lugar de hacerlos en coche hacerlos en bicicleta. Esto mejorará tu estado de ánimo, ya que hacer ejercicio libera endorfinas y ayuda a mantenerte saludable y feliz.

Dar un paseo en la naturaleza te hace sentir más feliz. Para lograrlo hay que exigir a los gobiernos que inviertan en más áreas verdes en nuestras ciudades. Esto no sólo nos permitirá tener un clima más fresco, sino también nos dará espacios verdes en donde pasear y recuperar nuestra serenidad.

Piensa en las acciones que puedes hacer en tu vida y compártelas con quienes te rodean, motívate y motiva a los demás a tomar acciones en pro de la naturaleza y de una vida mejor. Seamos creativos, porque si no cambiamos la narrativa alrededor de las acciones para evitar el cambio climático, puede ser demasiado tarde. Comienza hoy y enseña con tu ejemplo cómo construir un mundo mejor.