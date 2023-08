Hace nueve años comenzamos con el sueño de ayudar a las personas, mujeres en su mayoría, a tener un trabajo en casa sin descuidar a la familia y al mismo tiempo ganar un sueldo digno. Nunca nos imaginamos en lo que esto se iba a convertir.

No sólo les enseñamos el oficio de tejer y hacer cosas útiles y hermosas en crochet, sino además las ayudamos a mejorar su autoestima, a poner atención en sus hábitos de limpieza. Para mayorsorpresa, hoy nos damos cuenta, a cinco años de distancia, que no sólo las tejedoras de la ciénaga han cambiado, también nosotras. A veces, en el camino de ayudar a los demás te encuentras con que enriqueces tu propia vida y terminas ganando muchas cosas que no esperabas al empezar.

Hoy sabemos que podemos ser un factor de cambio, que cuando las cosas no nos gustan podemos comenzar acciones pequeñas que pueden cambiar vidas. Hoy, su vida y la nuestra es mejor porque nos conocimos y hemos trabajado juntas.

Nos pasamos la vida quejándonos por las cosas que suceden. Escucho a muchas personas que al ir a Progreso o a Chicxulub se quejan de que hay mucha basura, que la ciénaga está terrible, que la gente no debería vivir ahí, ni en esas condiciones, pero sólo lo dicen al pasar o en alguna reunión; sin embargo, para que las cosas cambien tenemos que empezar a hacer acciones diferentes.

Por años hemos ido a pasar la temporada de verano en la playa y le damos la cara a la playa y la espalda a la ciénaga y toda su problemática. Pero al final compartimos el espacio, vivimos en el mismo lugar, y ayudar a uno es ayudarnos a todos a ir cambiando y a hacer un mundo y una comunidad mejor y más sana.

Nos alegra verlas felices porque pudieron pagar los libros de sus hijos, que tienen una mejor alimentación o que solucionan mejor sus problemas porque a lo largo de estos años han aprendido muchas cosas gracias a su trabajo, acompañarlas a descubrir sus talentos fue al mismo tiempo descubrir los nuestros.

Este taller se realiza en el comedor de la ciénaga, un espacio que depende de la iglesia local y que gracias a los donativos que recibe cada año puede repartir a diario casi 70 comidas a personas en pobreza extrema o adultos mayores que necesitan apoyo.

Progreso y Chicxulub son comunidades pesqueras que para sustentarse requieren de las temporadas de pesca y de vacaciones, pero a veces es difícil encontrar el sustento con actividades cerca de casa que permitan estar pendientes de los hijos y de la familia. A través del comedor de la ciénaga se brinda apoyo a estas familias que por temporadas no tienen cómo ganarse la vida y al menos tienen una comida segura al dia.

Estoy agradecida por estos nueve años de crecimiento y trabajo en Ciénaga Artesanías, y por eso me gustaría que todas ustedes conozcan los productos que hacen estas mujeres y sus capacidades de crear cosas increíbles. Acérquense y vean cómo podemos hacer realidad sus diseños, o en las pastelerías Lavalle, que nos han dado un espacio para presentar y vender nuestros productos.

Progreso y Chicxulub nos dan mucho cada año: un espléndido lugar en donde pasar dos meses de temporada, cerca de casa y del trabajo, con el increíble milagro de ver el mar al despertar y gozar un hermoso atardecer para finalizar el día. Es mucho lo que recibimos de este paraíso y es justo regresar un poco de estas bendiciones a sus habitantes fijos que gustosos comparten con nosotros su espacio.

La pobreza no existe, nosotros la creamos cuando no compartimos lo mucho que tenemos, que no sólo es dinero, sino tiempo, conocimiento, apoyo. Hay mucho que podemos dar y mucha necesidad a nuestro alrededor. Encontremos en el compartir la dicha de mejorar nuestra vida y la de los demás logrando una comunidad mejor y un mejor lugar donde regresar cada año en la búsqueda de paz y serenidad.

Acércate a las asociaciones encargadas, ve nuestro Instagram “lacienagaartesanias”, o busca sus productos en la Pastelería Lavalle; acércate a las personas que supervisan el comedor todo el año y aporta tu granito de arena, eso hará que nuestras playas sean cada año más hermosas