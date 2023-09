Buscamos en nuestra limitaciones y carencias las causas por las que no logramos nuestras metas, y así nos oímos de pronto decir que no salimos a caminar porque nos duele un poco la rodilla, que subimos de peso en el embarazo o que no nos dedicamos a lo que nos gusta por falta de tiempo o porque necesitamos dinero.

Y de repente, la vida nos enfrenta con personas con discapacidades graves, con obstáculos que parecían insalvables y que logran todo aquello que nosotros no nos hemos atrevido a alcanzar.

Lo que nos paraliza es el miedo, pues nos hallamos en una zona de confort que no queremos perder, pero no nos damos cuenta que lo que vamos perdiendo es nuestra verdadera oportunidad de vivir, de demostrarnos quiénes somos y de lo que somos capaces.

Dejamos que el miedo de pensar que no seremos lo suficientemente buenos o suficientemente queridos o aceptados nos haga postergar nuestros sueños y vamos sobreviviendo a cada día tratando de cumplir las expectativas, logrando lo esperado.

Hasta que encontramos un momento que nos enfrenta con nuestros pretextos, hasta que vemos a una persona alcanzando nuestras metas y pensamos: ¿cómo es que nos dimos por vencidos?, ¿por qué no lo intentamos?, ¿por qué no perseveramos? No hay nada peor que darte cuenta que te diste por vencido, pero nunca es tarde para retomar el vuelo, para enfrentar tus miedos y desarrollar todas las capacidades asombrosas que tienes dentro de ti.

No hay pretextos, cuando uno quiere de verdad algo, no hay obstáculos que se interpongan, al menos para empezar el camino que te lleva a tus sueños.

Esto no quiere decir que todo lo que te propongas lo lograrás, en ocasiones nuestros caminos no nos llevarán al deseo original, pero la satisfacción de intentarlo con fuerza ayudará a tu autoestima y a tu fuerza interior y te permitirá seguir soñando, seguir intentándolo o lanzarte en pos de un nuevo sueño, sin escudarte en pretextos, aprendiendo de los fracasos, fortaleciéndote con tus logros, pero sobre todo disfrutando el camino.

Todos somos buenos tal y como somos, no hay nada que demostrar. Somos perfectos y si intentamos un camino y no lo logramos, no importa, la experiencia es enriquecedora y nos hace aprender.

No dejes pasar un día más y comienza hoy tu rutina de ejercicio, no dejes la dieta para mañana, haz que las personas te traten con respeto, vive tu vida haciendo aquello que hace latir tu corazón y atrévete a vivir tus sueños.