En nuestra época, en nuestro tiempo, hemos tratado de huir del dolor. Si algo duele queremos evitarlo, si existe una enfermedad inventamos una vacuna para no contraerla, si nos duele la cabeza o los músculos inventamos una pastilla que lo elimina; existen investigaciones completas sobre el dolor y cómo disminuirlo.

La vejez es vista como debilidad y enfermedad, por eso buscamos alargar la vida, vernos jóvenes, hacernos cirugías y tratamientos alejando las arrugas y las señales de la edad; verse viejo es casi un descuido. La muerte la sentimos lejana, nos parece casi antinatural, en lugar de verla como parte de nuestro proceso, la vemos con miedo y con desconfianza.

En la educación de nuestros hijos tratamos de que no sientan el dolor de la pérdida o del fracaso, si se muere una mascota corremos a remplazarla; si en su escuela lo expulsaron porque se portó mal, lo cambiamos de colegio; si no destaca en el deporte que eligió buscamos un equipo en el que premien la asistencia y todos participen. Y lo único que logramos es una generación que no entiende el dolor o la frustración, que huye del fracaso y teme a las relaciones personales por miedo a sentir el dolor.

Hoy prefieren las relaciones por internet, por Facebook, por Instagram, no establecen un verdadero lazo emocional, personal. Tienen cientos de amigos, pero han olvidado o no conocen el placer de un abrazo, el goce de una charla entre amigos, lo mucho que nos dice la mirada cuando la vemos frente a frente.

Ya no le hacemos caso al instinto a la hora de juzgar o definir a una persona, que en la distancia y escondidos detrás de un monitor toda mentira es posible, la gente puede hablar de una realidad que no existe y no tienen que comprometerse con la amistad o con el sentimiento porque está protegida por el ciberespacio, en el que toda realidad se pierde.

Las fotos de perfil pasan primero por Photoshop, por edición, quitamos arrugas, mejoramos la luz, si se puede hasta bajamos un poco de peso y nos vemos más hermosas, pero no nos vemos como nos vemos en realidad, es un sueño, un deseo, pero que a la larga nos engaña hasta a nosotros mismos.

La tecnología es una herramienta maravillosa, pero no debe sustituirnos, debe estar a nuestro servicio y no debe servirnos para esconder una realidad que nos sofoca; no podemos encontrar el sentido de nuestra vida en una granja cibernética o medir nuestros logros en los niveles que avanzamos en un juego; la vida sigue transcurriendo acá afuera, y aunque nos entretenga lo que sucede en la red, tenemos que comprender que no sucede en la realidad.

Es maravilloso poder ponerse en contacto con gente que vive muy lejos, obtener información inmediata, pero esto no sustituye el place de conversar con un amigo tomando un café, la satisfacción de un logro, el brillo en la mirada, el contacto personal, el sonido de una voz, la confianza de una amistad.

No perdamos lo importante, lo valioso. Un atardecer, un paisaje, una mirada son únicos y no necesitan ser mejorados por técnicas de fotografía, no es ahí donde esta su belleza, sino en poderlos sentir, en poderlos vivir. No le tengamos miedo al dolor, es parte de la vida, es una herramienta para aprender. En sí mismo el dolor no es más que un indicativo de que algo está sucediendo, así que lo importante es aprender a oírlo y tomar medidas al respecto; lo importante del dolor es aprender que lo provoca, llegar a la raíz y solucionar el problema no sólo evitar el dolor. Tenemos que aprender de él.

La vejez no es un pecado, ni una enfermedad, es parte del proceso de vida e indica que hemos recorrido un largo camino y lo mucho que hemos aprendido. Atrevámonos a sentir y a vivir la vida, esto conlleva riesgos, pero definitivamente vale la pena tomarlos porque aunque podemos sufrir una pérdida, también podemos hallar la felicidad que sólo se encuentra cuando vives plenamente.