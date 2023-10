Salir a dar un vuelta en bicicleta o caminando de manera regular es algo increíble, no sólo para la salud o para bajar de peso, sino también para darnos cuenta de todas aquellas cosas que hay a nuestro alrededor, que son increíbles y nunca podemos ver porque vamos con mucha prisa; los coches nos transportan muy rápido y siempre tenemos algún lugar al qué llegar o alguna cita a la cual acudir.

Creemos que la vida nos puede esperar, que la felicidad llegará en algún momento en el futuro, y la realidad es que la vida transcurre a cada momento, que la felicidad nos acompaña a cada paso que damos, pero estamos muy distraídos para poderlo apreciar; la naturaleza crece y cambia día a día, pero no lo vemos porque estamos distraídos.

Decía Facundo Cabral que no estamos deprimidos, sino distraídos. El brillo de la tecnología, de la comodidad, de la supuesta belleza exterior no nos permite ver las cosas importantes, las cosas realmente valiosas.

Estamos distraídos y no nos damos cuenta que tenemos mucho que agradecer y todo para ser felices. Ahora hablan de que en estos años habrá un despertar de la conciencia, un cambio de era, pero en realidad lo único que tenemos que hacer es poner atención, mirar a nuestro alrededor, todo nos ha sido dado, ahí junto a nosotros está la belleza, la felicidad, la abundancia, pero nos rehusamos verlos, seguimos el brillo falso de lo fácil, de lo cómodo que sólo nos lleva al sedentarismo, a la gordura, a la enfermedad, al vacío existencial.

Aprendamos a apreciar la naturaleza. Todos los años, en primavera, las plantas se renuevan y se llenan de flores, independientemente de que las veamos o no; los flamencos ponen sus huevos cada verano en la ciénaga; la naturaleza sigue su curso y no le importa si lo notamos o no, los que nos lo perdemos somos nosotros, los que no enriquecemos nuestro interior al ignorarlo somos nosotros.

La sonrisa de un niño está ahí, la veamos o no, nuestros hijos crecen y maduran aunque nosotros estemos ocupados en otras cosas, y los que nos perdemos de esas experiencias únicas y maravillosas somos nosotros si estamos distraídos. Nos perdemos lo importante, lo que nos hace generar lazos, lo que te permite ser feliz aquí y ahora y no estar siempre esperando un plazo que nunca se cumple.

No esperes que de forma mágica se abra tu conciencia, no habrá un cambio cósmico que permita que encuentres la felicidad, pero sí puedes tomar la decisión de despertar, de vivir tus días poniendo atención, decidiendo ser feliz, agradeciendo tantos milagros que nos acompañan siempre y que casi nunca apreciamos.

Hagamos que empiece una nueva era, pero con conciencia, con dirección, con decisión. Tomemos la decisión de ser felices aquí y ahora, y entonces sí viviremos una nueva era, pero porque así lo decidimos vivir día con día.