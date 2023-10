Lo que hace importante a tu flor…

Dicen que educar con el ejemplo no es la mejor manera de educar a nuestros hijos, es la ÚNICA. Porque realmente las palabras pasan, cualquiera las dice; sin embargo, vivir conforme a lo que pensamos y decimos es lo importante.

Aunque parece que nuestros hijos no nos ponen mucha atención, en realidad siempre nos están viendo y de lo que ven sacan sus valores, su modo de actuar. Por eso es tan importante que seamos honestos con lo que queremos y que vivamos de acuerdo con los valores que hemos escogido, si no es así, lo único que logramos es una gran confusión.

La paz y la tranquilidad de espíritu se consiguen viviendo de acuerdo con lo que pensamos, cuanto más honestos somos con nosotros mismos y con nuestra forma de vida, más paz encontraremos. Las generaciones de hoy no tienen paz porque tienen lineamientos morales que no son con los que crecimos, la imagen del éxito de hoy en día no permite vivir de acuerdo con ellos.

Así, sabemos que tenemos que ayudar a los demás, pero el egoísmo de la vida de hoy no nos da tiempo ni recursos para hacerlo; sabemos que debemos ser fieles a nuestra pareja, pero la imagen de la sociedad de un triunfador incluye tener aventuras; en el fondo sabemos que nuestros valores, que lo importante, que lo que trasciende está en el espíritu, pero todo nos lleva a comprar más cosas, a ostentar, a mostrar, y no nos damos cuenta del vacío que vamos formando en nuestra vida y en la de nuestros hijos, que crecen creyendo que el éxito se encuentra en una marca de coche, que el amor se obtiene si se tiene una buena figura, que la amistad se consigue cuando te conviene, que Dios está en un ritual y no siempre a nuestro lado; que la belleza es exterior, cuando lo realmente hermoso es invisible para los ojos, como decía el Principito en la obra de Saint Exupery.

La juventud de hoy se siente perdida, está rodeada de excesos, de alcohol y droga, de comida chatarra, de amigos virtuales, de vida sedentaria; está alejada de todo lo importante, del contacto humano, del calor de la amistad, del sabor de las frutas recién cortadas, del contacto con la tierra.

Es difícil encontrar el sentido de la vida si la publicidad te marca de manera atractiva un camino equivocado, si nosotros los padres no tomamos decisiones radicales y vivimos conforme a nuestros valores; vivimos y educamos pensando en el qué dirán, en lo que hoy se usa, en lo que la sociedad pide; tenemos miedo de no ser aceptados y no nos damos cuenta que la única aceptación que necesitamos para ser felices es la que viene de nuestra conciencia, que no importa cuánto ruido exterior hagamos con la televisión y con el Facebook, pues nunca podremos disminuir la voz de nuestra conciencia que nos dice que estamos actuando mal, que no estamos viviendo conforme a lo que creemos que está bien. No hay fortuna que te dé paz interior, ésta se obtiene al vivir, al decidir, al amar y al ayudar.

No hay cuerpo sano si no se come adecuadamente y se hace ejercicio; no hay mente sana si no se vive con rectitud y se alimenta nuestra creatividad y nuestro conocimiento con información valiosa.

Esta vida está inundada de luz que nos impide ver las estrellas o está rodeada de ruido que nos impide disfrutar del sonido de la naturaleza; está rodeada de falsos sueños y falsos héroes que nos enseñan el camino equivocado. Pero en lugar de buscar paz y tranquilidad hacemos más ruido con la esperanza de que así no nos daremos cuenta del vacío tan grande en el que vivimos. Necesitamos empezar a andar el camino correcto, pero esto debe ser una decisión personal y familiar. No esperemos una fecha cabalística para un cambio colectivo que lleve al mundo entero a ser diferente.

Comencemos nosotros, en casa, en comunidad, reencontremos nuestros valores religiosos, familiares, de amistad; busquemos lo importante y comencemos a darle relevancia, a dedicarle tiempo. Decía también el Principito: “lo que hace importante a tu flor es el tiempo que le has dedicado”.

Cuidemos a qué le dedicamos tiempo, porque eso será lo importante en nuestra vida y en la de nuestros hijos, vivamos con valor y con valores.