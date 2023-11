¿Cuál es la clave del éxito?, le preguntaron en una ocasión a Oprah, ¿por qué hay gente que logra el éxito?, y ella contestó: “Las personas que han llegado a donde querían llegar es porque sabían a dónde querían llegar”.

Gran parte de las personas se levanta todos los días, trabaja, tiene amistades, sale a cenar, pero todo esto lo hace de manera automática, dejándose llevar por lo que otras personas consideran éxito, por lo que sus padres quieren que consigan, haciendo cosas con las que obtienen “likes” en sus redes sociales, pero que al final del día las hace sentir vacías y sin sentido.

Lo más importante es saber hacia dónde vamos, qué queremos, cuál es nuestra meta, qué es lo que verdaderamente disfrutamos y qué es lo que queremos hacer. Sabiendo esto, entonces entra la disciplina, el trabajo, la creatividad, el esfuerzo.

Pero si no sabes hacia dónde vas, entonces vivirás siempre sin sentido. Si quieres darles gusto a los demás, seguramente, vivirás muy frustrado al no darle gusto a nadie.

Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que verdaderamente quiero?, ¿qué es lo que verdaderamente disfruto? Tan pronto sepas qué quieres y cuál es tu deseo más profundo, entonces podrás hacer que todas las decisiones de tu vida te lleven hacia eso.

La razón por la que muchas personas viven en el caos es porque así está su cerebro y su pensamiento. No saben lo que quieren, así que trabajan un rato en un sentido, luego luchan en otro, pero al final siempre sienten el vacío.

Si te levantas cada día anticipando lo mejor y con un objetivo, si decides aprovechar las oportunidades, verás que tu vida comienza a tener satisfacciones inesperadas, logros, felicidad, serenidad.

Si te acostumbras a ver dentro de ti y respetar tus deseos internos, confiar en tu instinto, tomar tus decisiones y asumir tus responsabilidades, vas a sentirte mucho más realizada. Porque las cosas que logramos por los demás, por sentirnos aceptados, por cumplir las expectativas ajenas, nos llenan de huecos, de dolor y de soledad.

A veces creemos que si no cumplimos con lo que el mundo espera de nosotros nos quedaremos solos, pero si no cumplimos con nuestros propios sueños, entonces sí estaremos solos, aunque estemos rodeados de gente, aunque nuestra familia piense que somos exitosos. Si no nos escuchamos a nosotros, no alcanzaremos nunca la felicidad ni la serenidad, iremos como un burro persiguiendo una zanahoria, sin nunca alcanzar nada, sin nunca sentirnos satisfechos.

El éxito es a veces más sencillo, es oír a nuestro corazón, vivir de acuerdo a nuestras expectativas, es saber que cada paso que damos nos acerca más a esa persona que queremos ser o nos permite gozar más a la persona que ya somos, que no necesitamos ser nada más, ni nada diferente a lo que somos para ser aceptados, que somos suficiente y que el amor está ahí para nosotros.

Pero tenemos que aprender a buscar dentro de nosotros, tener compasión por nosotros, aceptación y admiración. Tenemos que agradecer cada paso nuestro de nuestro camino, cada decisión tomada, cada éxito y cada fracaso, cada aprendizaje, cada sentimiento.

Deja de buscar fuera de ti, dirige tus ojos y tu atención a tu interior… ahí están las respuestas.