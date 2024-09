Hay una voz que viene de dentro de nosotros, es una voz que a veces habla con contundencia, nos dice qué está bien y qué está mal, pero otras veces habla en suspiros y si no ponemos una atención total, podríamos perdernos los dictados de nuestro corazón. El mundo de hoy está lleno de distracciones, el timbre del teléfono reclama nuestra atención a cada momento, las series de televisión ocupan nuestro tiempo.

Esta voz se va acallando cuando la ignoramos y se fortalece en cada ocasión que le damos importancia, pero hoy sólo vamos corriendo de un lugar a otro, siempre con prisa, poniendo atención a mil cosas a la vez, presumiendo que somos multitasking, buscando cosas en el exterior que nos hagan felices, que nos llenen, que le den sentido a nuestra vida y en ocasiones se nos olvida que en realidad tenemos todas las respuestas en nuestro interior solo que no pensamos que esa pequeña voz que surge de nuestro corazón tenga sabiduría, no buscamos el silencio necesario para poder escucharla, recurrimos al alcohol, a las fiestas y a la comida para acallarla por que escucharla no siempre es fácil, hacer lo correcto en ocasiones nos lleva a enfrentar el cambio. Hacer lo correcto o lo mejor, a veces, nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga a cambiar. Pero a lo largo del camino este esfuerzo extra que representa escuchar a nuestra voz interior nos lleva a ser mejores personas, personas más coherentes, conectadas con nuestro ser interior, nos lleva a que nuestra voz se fortalezca, se sienta en confianza y nos dé libremente su opinión más seguido, pero debemos entrenarnos en escuchar a nuestro corazón.

Por que no hay una sola voz saliendo de nuestro interior. La voz de nuestro corazón es definitivamente la que nos lleva al centro de nuestros deseos, a nuestro sentido de vida. Pero, así como el corazón nos habla, a veces nos habla el ego y en ocasiones es difícil distinguirlos. El ego es lo contrario a la voz del corazón, el ego nos hace sentir envidia, vergüenza, nos lleva a ocultar nuestro ser interior por miedo al rechazo. El ego crece con cada like que obtenemos en Instagram, por cada vez que cedemos entre la verdad y la mentira por miedo al rechazo. El ego se fortalece cuando usamos un filtro que quita nuestras arrugas o cuando damos una opinión anónima que sabemos lastimará a otros, cuando esparcimos chismes sin saber la verdad, porque eso nos hace más populares. Es fácil creer en el ego, nos hace seguir el camino que llevamos, no nos hace enfrentarnos con nuestros deseos interiores, revisarnos a nosotros mismos y cambiar por un camino mejor o más justo.

Nuestra voz interior nos dice, por ejemplo, quienes son verdaderamente nuestros amigos, nos dice que a veces tenemos que decir que no aunque quisiéramos decir que sí, nuestra voz interior nos aconseja dedicar más tiempo a nuestra familia, nos dice en susurros que no hay que dedicar tanto tiempo al trabajo y más a generar recuerdos, es la voz casi silenciosa que nos aconseja no comer comida chatarra y optar por opciones más sanas, es la voz que te dice que deberías hacer ejercicio todos los días, es la voz que nos lleva a tomar buenas y mejores decisiones.

Tienes que aprender a escuchar y confiar en tu voz interior porque en el mundo no hay nadie ni nada que pueda decirte qué es lo mejor para ti mismo, solo tú, y si no aprendes a darle valor a esa voz no podrás encontrar el verdadero sentido de tu vida y tu verdadera felicidad.