14 de Diciembre, un milagro más

En el mundo de hoy ya no creemos en nada, la corrupción y la decepción nos acompañan a cada paso. Es normal que los jóvenes, y los no tan jóvenes, queramos cambiar el sistema, ir contra lo establecido, ya no creemos en discursos ni promesas. Para lograr este cambio, los medios de comunicación y digitales son una ayuda maravillosa.

Uno puede escribir una idea y ésta se comparte llegando a lugares inimaginados. Son medios que podemos utilizar, pero también se convierten en una gran responsabilidad. Las ideas que compartimos se replican y llegan a mucha gente que no nos conoce y que asume estas ideas como verdades, como un hecho y no como lo que es: una idea o un punto de vista.

Esto ha pasado con el Teletón y con todos los sistemas de redondeo. Alguien que está fuera de este sistema y que seguramente desconoce cómo funciona, vio la idea con escepticismo y decidió externar sus dudas y las compartió. Cansados de nuestro México corrupto, muchos lo leyeron y lo compartieron y hoy se toma como una verdad que está acabando con las oportunidades y esperanzas de miles de familias que se han visto beneficiadas por esta maravillosa idea que es el Teletón: ayudar a los más desprotegidos, a los que enfrentan una discapacidad desde la trinchera de la falta de recursos.

No sé si las empresas que donan en el Teletón deducen sus donativos de los impuestos que tendrían que pagar, pero si lo hacen tienen derecho a hacerlo. En un país en el que la noticia de constantes fraudes por parte de algunos políticos corruptos es frecuente, saber que tus impuestos van a llegar a ayudar a tu comunidad es algo deseable. Pero aun si quisiéramos criticar a estas empresas socialmente responsables, no podemos dejar de admirar y aplaudir los logros del Teletón, que van más allá de hacer hospitales y pagar tratamientos. Han hecho comunidades, nos han obligado a observar a los más desprotegidos, a los que ni las compañías de seguros quieren apoyar, a los más necesitados, nos han hecho vivir la maravilla de ayudarnos unos a otros.

No voy a hablar a nivel país porque no conozco todo el proyecto Teletón, pero sí conozco el Teletón Yucatán. Este es un estado con un alto índice de discapacidad. La enfermedad, la genética, la mala atención, mala alimentación, la mala suerte llevan a muchos yucatecos a enfrentar y a vivir la discapacidad. Teletón ayuda a cientos de familias que hoy, a unos pocos años de tener este servicio, ven a sus hijos comer por fin solos, poder hablar, sonreír con esa confianza de que no están solos, que su comunidad se preocupa por ellos y hace lo posible por ayudarlos.

No tenemos que dar mucho dinero de forma individual, por eso somos una comunidad, y cuando una comunidad se une dando un poco de lo que tiene, se logran milagros como el Teletón, que nos permite ver que México es mucho más que un grupo de políticos corruptos o de narcotraficantes y ladrones.

México es mucho más, y no podemos permitir que una mentira que se ha repetido miles de veces se convierta en verdad y termine con nuestras esperanzas. Yo te invito a que no me creas a mí ni les creas a ellos, visita el Teletón más cercano a tu casa y conoce de primera mano las historias que cambian vidas, no sólo de quienes reciben el servicio y las terapias, sino también de todos aquellos que descubren a través del servicio a los demás el verdadero sentido de la vida.

Está en nuestras manos mostrar el tipo de comunidad que somos, demostrar si podemos ayudar a los más desprotegidos o si cerraremos nuestros ojos ante la necesidad y el sufrimiento y lo dejaremos seguir de largo. Cambiar el mundo es un trabajo que hacemos todos día a día, y cuando ayudamos, aunque sea con un poco, hacemos una gran diferencia.

Este 14 de diciembre participamos y logramos un milagro más, Teletón no es sólo una promesa de campaña, es una realidad que cambia a México comunidad por comunidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de la esperanza que cambiará a México porque teletón no es sólo el 14 de diciembre, no es una fecha específica, podemos donar y participar todos los días por un México mejor, más incluyente y que dé oportunidades a todos aquellos que nacieron con alguna discapacidad. Participa activamente, visita tu Teletón más cercano y cerciórate de todo lo que se ha logrado y se sigue logrando.

El Teletón y los sistemas de redondeo ayudan mucho a quienes más lo necesitan, confía y participa, y si puedes involúcrate con las asociaciones que trabajan cerca de ti. Ayudar a quienes más lo necesitan te ayuda a encontrar el sentido de tu vida.