A pocas horas de que asumió nuevamente el poder en los Estados Unidos Donald Trump, el cese al fuego en Palestina pareciera abrir una muy pequeña brecha de esperanza para alcanzar un verdadero fin del genocidio que por décadas el sionismo israelí ha cometido contra el pueblo palestino, pues estamos sí en una coyuntura, pero no en el final de un crimen de lesa humanidad que lleva demasiado tiempo sin que la comunidad internacional realmente se ocupe del tema.

Ahora, la noticia será el discurso de Trump y se comprobarán algunas de las líneas políticas que ya ha esbozado en su campaña y en sus mensajes tras ser electo, y para nosotros era claro que la guerra tomará mayor intensidad en el campo económico y disminuirá un tiempo en los frentes bélicos.

¿Por qué?, pues como en su primer mandato lo demostró, Trump buscará reorganizar la injerencia imperialista en América Latina y reposicionar la economía estadounidense en los primeros lugares mundiales. Trump implementará una estrategia más rigurosa de imagen de los Estados Unidos, buscando regresar a ese “ideal” de nación fuerte y unida ante el mundo, y para ello necesitará de los monopolios de comunicación.

Por eso, ante casos como TikTok pretende que los Estados Unidos se apoderen de al menos del 50% de las acciones, y esto no se trata de un tema sólo de redes sociales y de libertad de expresión, sino que responde al reacomodo monopólico de los medios de comunicación, luego de los grandes desaciertos para sus intereses que se vivieron en la administración de Joe Bidem, quien por cierto dejó a su sucesor algunos “recuerditos”, como la salida de Cuba de la nefasta lista de países que supuestamente fomentan el terrorismo, ya que fue justamente Trump quien incrementó el hostigamiento a la isla en los últimos años. Veremos cuánto tiempo le toma a Donald atacar a Cuba y al socialismo como ha demostrado hacerlo.

La beligerancia de Trump en el discurso es característica de su personalidad y de su política, los ataques a los migrantes, al comunismo-socialismo, a la izquierda en general, a los procesos de liberación como los de Cuba y Venezuela, al feminismo y sus demandas, desatarán una nueva oleada de neofascismo en el mundo, siendo, ahora, la punta de lazan Latinoamérica, con mandatarios como Javier Milei.

Está demostrado que el discurso de odio de Trump genera reacciones muy peligrosas entre los sectores conservadores y de ultraderecha que sienten la libertad de actuar bajo la tutela del mandatario imperialista.

Las hordas neofascistas buscarán generar malestar al interior de naciones como Cuba, Venezuela, Bolivia y México, queriendo aprovechar las coyunturas internas y los resabios conservadores que pudieran haber, por ejemplo, en el caso de México, los ataques al gobierno, a la presidente Claudia Sheinbaum (con una clara carga misógina), tomarán rumbos más violentos si no se demuestra con rapidez (como hasta ahora se ha hecho) que la soberanía y la autodeterminación no están en negociación y no se permitirá agresiones de ningún tipo.

La derecha mexicana, que cada día se dibuja más el rostro neofascista, incrementará las estrategias de agresión al gobierno federal, usando en muchas ocasiones el pretexto de las relaciones internacionales entre los países vecinos.

Trump incrementará la guerra económica, y esto no significa que dejarán de caer bombas y dispararse balas en el mundo, claro que no, pero sí quiere decir que se abren caminos de reacomodo monopólico imperialista, ya que intentará reducir las relaciones económicas de China y Rusia en el mundo, sobre todo en América Latina.

Las amenazas, los bloqueos económicos, los aranceles elevados, las multas y demás formas represivas se verán a la orden del día. Por eso, es urgente para Trump que las guerras actuales tomen un respiro y la devastada economía estadunidense se reoriente un tiempo, aunque se sabe que la industria de las armas es hoy la más importante del imperio.

No será fácil para los pueblos del mundo este nuevo mandato de Trump, su narcicismo se desbocará y pondrá en peligro a la humanidad, pues no se debe olvidar que las guerras bélicas en el capitalismo son siempre guerras para el “desarrollo económico”, que en el fondo buscan nuevas rutas comerciales y desarrollar un extractivismo exacerbado.

El regreso al poder de Trump es, en un primer momento, una fiesta de la ultraderecha y el neofascismo global, y pronto tendremos los primeros atisbos de soberbia inhumana. A los pueblos nos toca resistir y avanzar construyendo humanidad en tiempos muy complejos, y a las naciones como México velar por su soberanía y autodeterminación.

Otra vez Trump, sí, pero también otra vez, y como siempre, la resistencia de los pueblos vencerá.