En “Let the People Rule: How Direct Democracy can meet the Populist Challenge” (“Dejar a la Gente Gobernar: Cómo la Democracia Directa enfrenta el Reto Populista”), John Matsusaka explica los orígenes del monopolio que ejercen actualmente legisladores, jueces, tecnócratas y gobernantes, en la toma de decisiones relevantes de la vida pública de toda sociedad. ¿En qué momento cedimos tanto poder a esa élite de demagogos, megalómanos y ególatras que parecieran buscar únicamente su propio protagonismo y que se han alejado considerablemente de los anhelos y necesidades de la gente a la que supuestamente representan?, ¿es posible recuperar ese poder como comunidad? Esta es la primera de 3 entregas en las que analizaremos el fenómeno de la democracia directa y cómo este mecanismo puede devolver el poder al ciudadano común.

Matsusaka menciona cómo los “Padres Fundadores” de los Estados Unidos de América firmaron la declaración de independencia en 1776 y redactaron una constitución “elitista” en la que dejaron muy poco poder al ciudadano común, pues temían que se repitiera la historia de Grecia y Roma en la que demagogos manipulaban las pasiones de la gente, ocasionando el caos político y social; de esta manera, se aseguraron de plasmar en el documento que el poder lo ejercieran los “letrados” y no la gente común (poco ilustrada, emocional en exceso y problemática). En siglos posteriores se han reformado algunas de las leyes más discriminatorias y excluyentes, como las relacionadas con el rol de la mujer y de la comunidad afrodescendiente en la sociedad, pero la estructura política que otorga más poder a las élites que a la población permanece hasta la fecha. Algo similar a lo que ocurrió en el México Independiente. En 1824, 14 años después de iniciado el movimiento de independencia, entró en vigor la primera Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, documento creado por un una élite de reformadores y que fue una mezcla de las constituciones española y estadunidense, dejando poco poder al ciudadano común.

Se asume que el analfabetismo, la falta de sistemas de comunicación e intereses políticos y económicos puestos en la repartición de tierras hacían difícil la inclusión de toda la población en la formulación de nuevas leyes y la elaboración de las constituciones, en las emergentes naciones independientes. En los siglos posteriores, si bien las estructuras de poder evolucionaron a cámaras de representantes electos a través de procesos democráticos, la percepción de que una élite gobernante monopoliza la toma de decisiones sin consultar a la gente permanece hasta nuestros días. A pesar de que el ciudadano común de las sociedades modernas es más crítico, tiene acceso a un sinnúmero de plataformas de información y pareciera tener más capacidad de participar en las decisiones de política pública, esto no ocurre de manera estructurada. En el próximo artículo analizaremos cómo varios países han logrado delegar la toma de decisiones a sus ciudadanos sin la intervención de representantes, a través de uno de los mecanismos de democracia directa más poderosos actualmente: el referéndum. (Continuará).

