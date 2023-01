Como muchos ciudadanos, recibí con asombro y enojo el incremento de casi cien por ciento del pago del Impuesto Predial de este año y, como miles, pegué el grito en el cielo. Mi molestia inicial derivó de que he pagado, siempre, en tiempo y forma este gravamen (como otros impuestos y derechos) que representa una parte importante de los ingresos de nuestra ciudad, aprovechando los descuentos que se ofrecen en los primeros tres meses del año.

Pero esta vez, el alza “desmedida” me llevó a elevar mi queja ante la Dirección de Catastro. Contra lo que pensaba, tuve respuesta inmediata y la invitación a acudir a esa instancia para revisar mi caso. Así lo hice y fui, como decimos los militares, "con la espada desenvainada". Sin embargo, rápidamente fui desarmado por la licenciada Aura Loza, titular del Catastro Municipal, quien amablemente me explicó, "con palitos y bolitas", el porqué del aumento: la ampliación de mi predio no se había considerado en los años posteriores a los que se realizó, de ahí que, al actualizar los datos, se elevó el valor catastral y, por ende, el pago del impuesto.

Déjeme hacer esta acotación. Según la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), "en México se recauda apenas el 0.3% del producto interno bruto (PIB) en impuestos prediales, cuando la media de la OCDE ronda el 1.9%". Agrega que aproximadamente 20% de los municipios de México no cobran el predial y "en general los valores catastrales están crónicamente desactualizados, subvaluados y mal registrados"(https://www.forbes.com.mx 12-XII-22).

Actualizar el valor catastral de un predio debe ser una prioridad de los propietarios, por múltiples razones, una de las principales es que le damos el valor real a la casa en que vivimos, al patrimonio que construimos a través de años de trabajo y sacrificio, que algún heredaremos a nuestros hijos. Pero también por si llegado el momento tuviéramos que vender nuestra casita, se nos pague lo justo. Todo eso entendí después de mis dos breves visitas al Catastro en un lapso de cinco días, donde tras la actualización del plano de mi predio, quedé conforme con pagar un poco más del gravamen respecto al año anterior, pero ya con el valor real, es decir, la plusvalía.

En esas dos visitas observé mucha gente inconforme que pedía una explicación y que se retiraba satisfecha de saber que, en realidad, el aumento porcentual al gravamen fue sólo de 8%, pero sus documentos quedaban en orden y su propiedad tenía más valor. El Alcalde de Mérida dijo que sólo uno de cada 10 dueños de predios se vería afectado con "los ajustes que se hicieron en predios donde se notaron construcciones nuevas o mejoras" y afirmó que "el predial es un impuesto muy solidario y con este ingreso también logramos tener una ciudad con igualdad”.

Esto da pie a responder a la pregunta de por qué pagar el predial: considero que así podemos exigir a nuestras autoridades mejores servicios públicos, como seguridad, calles en buen estado y transporte urbano eficiente, porque cumplir con las obligaciones también genera derechos.

Anexo "1"

"Ahórrate una lanita"

En casi todos los municipios del país se otorgan descuentos e incentivos por pronto pago del predial en los primeros meses del año (unos menos y otros más), así como a jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad, que pueden recibir hasta el 50 por ciento o más.

Por ejemplo, en Quintana Roo, en Benito Juárez (Cancún) la segunda etapa de la campaña “Ahórrate una lanita” aplica este mes 10 por ciento menos y del 1 al 28 de febrero el cinco por ciento. Tulum, el 30, 15 y 10 por ciento de descuento al pagar en enero, febrero o marzo, respectivamente. Cozumel y Chetumal ofrecen el 15, 10 y 5 por ciento en esos meses. En Solidaridad, para incentivar el pago y la regularización de predios se lanzó el programa “Paga tu predial y te pintamos la fachada de tu casa”, con la meta de pintar más de 20 mil hogares, además del descuento del 20 por ciento este mes.

Anexo “2”

Trámites en el retiro

Respecto a este tipo de trámites, en una profesión poco ortodoxa como la milicia, donde no se puede tener un lugar de residencia fijo por los continuos cambios (siendo solteros, barcos y cuarteles y escuelas son nuestra casa), es común que no sean de nuestro interés y nos pasen desapercibidos. Ya casados, dejamos a nuestras esposas el paquete de lidiar con estos asuntos civiles, como el registro del nacimiento de los hijos y su ingreso a la escuela, incluso el embalaje del menaje y su listado cuando nos “llega el cambio”.

Además, porque a partir del ascenso a oficiales se nos facilitan ciertos documentos y trámites en el Ejército y la Armada, “en atención a nuestra jerarquía”, como elaborar una solicitud de permuta, gestionar un préstamo ante Banjército o un crédito hipotecario ante el ISSFAM, y ya no digamos una declaración de impuestos. Todo esto corre a cargo del personal de Intendencia, particularmente los pagadores y jefes del Detall (administrativos).

Pero cuando pasamos a situación de retiro y decidimos radicar en un lugar fijo, nos enfrentamos a esta realidad. Es entonces que nos enteramos que debemos renovar la licencia de conducir, llevar a verificación y reemplacar el automóvil, así como y pagar impuestos como el predial o servicios como la recolección de basura. Sí, es el precio de vivir en una ciudad, que a su vez debe retribuir esas contribuciones con buenos servicios.